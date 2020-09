Szakértő: ha Gasly csak ezt az egy F1-nagydíjat nyerte meg, már úgy is kerek a sztori

Hosszú utat járt be Pierre Gasly a Formula-1-es Olasz Nagydíj megnyeréséig.

A vasárnapi, egyedülálló forgatókönyv mellett lezajlott futam és a győztes teljesítményének értékelését Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője végezte el az InfoRádióban.

"Mindent megjárt ez a fiú 18 hónap alatt. A Toro Rosso pilótájaként gyakorlatilag csodát művelt, aztán ennek köszönhetően fel is került az anyacsapatba, a Red Bullhoz. Csúnyán leszerepelt Max Verstappen mellett, de ez ott bárkire igaz lenne, mert a holland teljesen más dimenzióban van általában, házon belül. Kicsit meg is ingott Gasly, megremegett a lába, és vissza is kellett mennie a korábbi csapatba. Azidőtájt meghalt a legjobb autóversenyző barátja, Anthoine Hubert, akivel gyerekkoruk óta barátok voltak. Aztán 18 hónap után, elfeledett srácként ért fel úgy a csúcsra, hogy csapaton belül sem biztos, hogy minden támogatást megkapott" - sorolta Vámosi Péter.

Szerinte lelkileg, fizikailag és kitartásban is elképesztő történet a franciáé, és ha csak idáig jutott a Forma-1-ben, hogy ő a száguldó cirkusz történetének 109. győztese, akkor már kerek a "sztori".

A hétvége meglepetése volt az is, hogy a McLaren szerezte a legtöbb pontot, Carlos Sainz pedig némiképp még csalódott is volt, hogy "csak" második lett.

"Szegény kicsit most vagy soha jelleggel versenyzett, mert jövőre a most hatodik helyen veszteglő Ferrari csapatnál valószínűleg nem lesz dobogóra esélyes autója 2021-ben" - reagált Vámosi Péter, utalva arra, hogy a Scuderia Ferrari pilótája lesz a spanyol a következő szezonban. "Megdöbbentő módon a McLaren nagyon stabil most a bajnokságban, de ez még nem jelenti azt, hogy a harmadik helyen meg tudnak maradni a Mercedes és a Red Bull után" - tette hozzá.

És hát meg kell emlékezni a vb-pontversenyben élen álló brit mercedeses Lewis Hamilton esetéről is, aki ritkán kap súlyos büntetést, de aztán nagyon pórul jár - ismert a tavalyi Német Nagydíjon történt megpördülése, majd szabálytalan boxutcába hajtása; most egy piros lámpát elnézve ment be kereket cserélni. Szerencséjére csapattársa, Valtteri Bottas - riválisaként - szintén gyengélkedett, Verstappen pedig kiesett Monzában.

Vámosi Péter szerint az ítélet igazságos volt, ugyanakkor nem biztos abban – ahogy az már a futam közben, a közvetítésben is téma volt – hogy a Hamilton büntetéséhez vezető piros lámpa jól látható volt, mert hol a sárgát, hol a piros jelzést mutatta.

Sürgette, hogy a FIA mielőbb változtasson, ez ugyanis további aggodalomra adhat okot. Mi van például akkor, ha egy sokkal komplikáltabb esetben nem látható egyértelműen a ledes kijelző – tette fel a kérdést, hozzátéve: "ez inkább a szabályozás blamája, nem Lewis Hamiltoné".

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás