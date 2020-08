Így néz ki Milák Kristóf napirendje a nyaralás után

Ezekben a napokban kezdik újra az edzéseket a magyar válogatott úszói.

A világbajnok Milák Kristóf mestere, Selmeci Attila az InfoRádiónak hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban még a helyes technika a legfontosabb, a keményebb munka csak a harmadik héten indul.

"Három hét pihenőt adtam a versenyzőimnek, ez azt jelenti, hogy az előző időszakot a margitszigeti Négy Nemzet versennyel fejeztük be, elég jó eredményekkel, Milák Kristóf esetében meglepően jókkal is a rövidebb távokon, 200-on látszott, hogy nem volt teljesen felkészülve, ezt meg is beszéltük utána" - idézte fel Selmeci Attila.

A pihenő után tehát augusztus 24-én kezdődött újra a felkészülés, az edző pedig most kipihentséget lát az úszók arcán.

"Jól töltötték ezt a három hetet, nem utaztak külföldre, itthon pihentek, Kristóf is több helyen megfordult a társaival, feltöltődött,

fizikálisan pedig jó állapotban van, nem látom rajta, hogy meghízott volna"

- szögezte le.

A sportolók közül többen edzettek is a szabadság alatt, volt aki futott, volt, aki kerékpározott, az aktív életmód megmaradt, de "nem állt ott mögöttük az edző", ám ezzel semmi gond nincs Selmeci Attila szerint, ez ugyanis kell a feltöltődéshez.

Napi egy edzés van most terítéken - szárazföldön és vízen is -, ez két hétig tart, "előkészítő szakasz".

"Reggel 8-kor kezdjük a szárazföldi munkát a Duna Aréna nagyon jól felszerelt edzőtermében, a 40-45 perces tornaóra után pedig következik az úszás, 3000-3500 méter, hétfőtől szombatig. Mind a négy úszásnemben dolgozunk, kivesézünk edzésenként egy úszásnemet alacsony intenzitással, technikai javítással, elemzéssel. Igyekszünk a vízérzéket a maximálisra újra felhozni. A versenyzők elmondása alapján 10-14 nap kell ehhez a fázishoz. Bízom benne, hogy a harmadik hét után el tudom kezdeni a komolyabb terhelést" - adott hangot bizakodásának.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás