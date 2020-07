Verrasztó Dávid: aki most csak keseregni tud, hagyja abba az úszást!

Interjút adott az SzPress Hírszolgálatnak a kétszeres vb-ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok úszó Verrasztó Dávid, aki egyáltalán nem bánja a pár hónap leállást, és 31 évesen alig várja, hogy olimpián is végre robbanthasson egy nagyot.

"Jobb lett volna, ha már idén bizonyítani tudom, hogy négy éve Rióban tényleg csak benéztem, szóval alaposan elszúrtam a 400 vegyest, de nem akadtam ki annyira, hogy a halasztást ne tudnám túlélni. Hallom,

sokan panaszkodnak mostanában a motiváció hiányára, erre csak azt tudom mondani, hogy aki így van, az abba is hagyhatja"

- fogalmazott velősen az úszó.

Az FTC sportolója arra hajt, hogy újra olimpikon legyen, de laza emberként nem fog belehalni abba, ha az ellenfelei jobbak lesznek nála, és ezért érem nélkül marad.

Szerinte az úszás "amúgy sem olyan sport, mint az autóversenyzés, ahol egy milliomos apuka bevásárolhatja és beültetheti a csemetéjét egy Forma 1-es járgányba. Nekem még szponzoraim sem voltak, ráadásul nem egyszer éreztem úgy, hogy alig akad olyan ember a parton, aki az én sikeremet kívánja, és nem tesz be nekem".

Három éve vállalkozóként is bevételei vannak, Baross utcai kávézóját a nagymedencében és rövidpályán ötszörös Európa-bajnok húgával, Evelynnel együtt vezeti.

"A járvány okozta vészhelyzet egy kicsit minket is megcsapott, de szerencsére csak egy hétig zártunk be, aztán egymást váltva gondoskodtunk arról, hogy a vendégeink ne keressenek másik kávézót. Vannak alkalmazottjaink, rajtuk tartom a szememet, de a sport továbbra is az első, és addig az is marad, amíg szeretem az úszást."

Ha megélhetési sportoló lenne, már tíz éve kiszállt volna, és szerencsét próbál focistaként.

"Akkor se szerettem ki a sportágamból, amikor nem ment az úszás és gödörben voltam, de akkor sem estem pánikba, amikor az edzőm néhány hétig nem volt ott a parton. Én tudomásul vettem, hogy ez van, ő pedig akkor volt megértő, amikor én szorultam segítségre" - mondta még.

Nyitókép: MTI/EPA/Patrick B. Kräme