Nagy dobás készül a Debrecen, az a kérdés, Dzsudzsák benne lesz-e

A legnagyobb kérdés, hogy a válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs visszatér-e utolsó magyar klubjához. Azt megerősítették, hogy az előző idényben még csapatkapitányként futballozó, de most szakmai igazgatóként dolgozó Tőzsér Dániel beszél a jelenleg klub nélküli szélsővel.

A Bors információi szerint Dzsudzsák szeretne hazatérni, és tetszett is neki a debreceniek megkeresése, de a menedzsere, Vörösbaranyi József azt szeretné, ha pártfogoltja néhány évig még külföldön futballozna, például Cipruson, és nem a magyar másodosztályban.

A Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó NB II-re készülő DVSC több válogatott labdarúgó érkezését is bejelentheti, például a 22-szeres válogatott Korhut Mihályét, aki a hírek szerint ahhoz kötötte a visszatérését Debrecenbe, hogy Dzsudzsák Balázssal is megállapodjon a klub. A balhátvéd jelenleg az Arisz Szaloniki futballistája, de a görög média már kész tényként számolt be arról, hogy hazatér.

A kapus, Hegedüs Lajos a Puskás Akadémiától érkezhet, míg a 34-szeres válogatott Varga József szintén a PAFC-tól térhet vissza a Lokihoz, amelyben 2008 és 2016 között 155 bajnokin szerepelt. Paksról Poór Patrik csatlakozhat a debreceniekhez, míg Kisvárdáról Tischler Patrik.

A DVSC péntek délután sajtótájékoztatót tart majd, ahol a klub előzetes bejelentése szerint új futballistákat is bemutatnak, illetve egyéb, a klub életével kapcsolatos döntésekről beszámolnak majd.

