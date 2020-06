Megdöbbentő részletek az Adriáról: a teniszsztárok robbantották ki az újabb gócpontot

Mint az Infostart is beszámolt róla, az észak-dalmáciai Zárában (Zadar) tartott teniszversenyen vasárnap derült ki, hogy Grigor Dimitrov bolgár teniszező koronavírussal fertőzött. Lefújták a torna fináléját, és több résztvevőn is koronavírus-tesztet végeztek. Kiderült, hogy egy horvát teniszező, Borna Coric és két edző is megfertőződött.

Az Adria tour versenysorozatot a világelső Novak Djokovic hívta életre, hogy formába hozza a karantén idején játék nélkül maradó teniszezőket, és a világ legjobbjai közül sokan – például Dominic Thiem, Alexander Zverev, Marin Cilic vagy Grigor Dimitrov – elfogadták a meghívását. Az első héten Belgrádban játszottak ötezres közönség előtt bemutatótornát, a múlt héten pedig a horvátországi Zarában. A botrány a torna döntője előtt robbant ki, amikor Djokovic édesapja, és az egykori legendás játékos, a mostani tornaigazgató, Goran Ivanisevic a finálé esti tervezett kezdése előtt egy perccel a pályára sétálva közölte a közönséggel, hogy a járványveszély miatt elmarad a meccs.

Kiderült, hogy a bolgár Dimitrov, miután kikapott a horvát Borna Corictól, visszalépett a folytatástól, mert nem érezte jól magát. Hazautazott Monte-Carlóba, onnan posztolt egy maszkos fotót, és leírta, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. Ekkor tört ki a koronavíruspánik a szervezők között, akik addig a horvát sajtó tudósításai szerint felettébb kevés figyelmet fordítottak a távolságtartásra, a maszkviselésre. A kép jobb szélén Dimitrov, mellett Djokovic. Fotó: Facebook/Adria Tour

A Vecernji List például megkereste Zára egyik felkapott éttermének tulajdonosát, akinek vendéglőjében a torna mintegy hetven díszvendége vacsorázott néhány nappal korábban, és a fotók tanúsága szerint igencsak belemelegedtek a buliba… A helyet most bezárták a hatóságok, a személyzet a vírusteszt eredményére vár.

Attól is tartanak, hogy Dimitrov az egész hetet Dalmáciában töltötte, és több olyan programon is részt vett, ahol igencsak sokan voltak, meglehetősen testközelben. Csütörtökön például a helyi kosárlabdacsapat edzésén jártak a teniszezők, és pályára is léptek, ugyanazon a napon a belvárosban a szurkolókkal is találkoztak, valamint olyan neves vendégekkel, mint Andrej Plenkovic miniszterelnök, Kolinda Grabar-Kitarovic volt államfő, az egykori teniszbajnoknő Iva Majoli, vagy a kosárcsillag Bojan Bogdanovic. A teniszezők a gyerekek között. Fotó: Facebook/Adria Tour

A játékosok részt vettek egy gyermekrendezvényen is, számtalan sajtótájékoztatón, mindenhol maszk nélkül. Most mindenkit tesztelnek, zajlik a kontaktkutatás, de több ezer embert érinthet a fertőzés, miközben az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az egész városban csak húsz lélegeztetőgép van.

Az már közben kiderült, hogy Dimitrov zárai ellenfele, Borna Coric is megfertőződött, rajta kívül Dimitrov edzője, Christian Groh és Djokovic erőnléti trénere, Marco Panichi is. A 22 tesztelt főszereplőből 19 ember negatív eredményt mutatott. Djokovic és Dimitrov kosárlabdaedzésen. Fotó: Facebook/Adria Tour

A Jutarnji List szerint súlyos hiányosságok voltak a tornán, tömeg volt a beléptetésnél, a lelátón, senki sem ügyelt a távolságtartásra, nem volt fertőtlenítési lehetőség, és maszkot sem viselt senki. A lap azt írja, hogy a sorozatot elvileg Horvátország és az Adria turizmusának és sportjának az újraindítására szánták, de így teljes öngól lett belőle. Sokan Novak Djokovic felelősségét firtatják, mert szervezőként nem mutatott példát, ölelgette játékostársait, szelfizett szinte mindenkivel.

A tenisztársadalom is sajátosan reagált a történtekre, többen, így Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, vagy Brad Gilbert is elítélően nyilatkozott vagy posztolt, Andy Roddick például annyit írt: "Állítólag járványban élünk…"

Nyitókép: Facebook