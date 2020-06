Július 25-én indulhat a magyar vízilabdás fergeteg

Azt már korábban is sejteni lehetett lehetett, hogy nyáron - amikor a nézők egyébként jobban ráérnek - világversenyek híján lesz idő pótolni a vízilabda Magyar Kupa küzdelmeit: biztossá most vált, hogy a csapatok július végétől (25-26.) négy hétvégén át küzdenek meg a kupáért - kizárólag ob 1-es csapatok -, tévés közvetítés mellett.

A 16 tagú mezőnyt július 10-én sorsolják négy csoportba, aztán jöhetnek a meccsek. A helyszín egyelőre bizonytalan.

A női kupáért is megkezdődik a harc, méghozzá július 27-28-án.

A szövetség elkészítette a következő évi versenykiírást is: a férfiaknál változás, hogy a "mindenki kétszer játszik mindenkivel" rendszert követően lesz play-off is, de ez csak az első négy hely sorsát érinti majd. A helyezések alapján 1.-4., 2.-3. párosítás lesz a döntőbe jutásért. A bajnokság 15.-16. helyezettje ki fog esni, a 14. helyezett osztályozóra kényszerül. Az első három helyezett a következő szezon BL-küzdelmeiben képviselheti a magyar színeket. A 4. az Eurokupában jogosult indulni. Ha a nyári Magyar Kupát olyan csapat nyeri, amely BL-indulási jogot szerez a bajnokságban, akkor az ob 1 5. helyezettje is kiléphet a nemzetközi porondra, az Eurokupában.

A bajnokság augusztus 29-én kezdődik - olvasható a Vlv.hu szakportálon.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt