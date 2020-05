Märcz Tamás: fel fog hígulni a magyar bajnokság

Jelentős átalakulás volt és lesz a férfi vízilabda-bajnokság csapatainál: felértékelődhet az utánpótlás és kevesebb külföldi játékos lehet az OB I-ben – vélekedett az InfoRádióban Märcz Tamás szövetségi kapitány.

"Jelenleg 16 csapat van az első osztályban, az is volt a terv, hogy a következő évben is ennyivel induljon. Egy nagyon igazságos, régi, hagyományos, oda-visszavágós bajnokság jön, amelyben két kieső is lesz, ez hosszú távon azt segíti elő, hogy csökkenjen a csapatok száma" – mondta a nemzeti csapat edzője.

Az élet, pontosabban a koronavírus-járvány közbeszólt, több csapat is "nehéz helyzetbe került" (Eger, Szombathely), illetve megvált külföldi játékosától, és mindenütt megindult az új irányvonal megtervezése. Az egri csőd a válogatottnak is gondot jelent, hiszen kerettagok is pólóztak a csődöt jelentő csapatban. Märcz Tamás reméli, hogy rendeződik a klub sorsa, mert Eger mindig is fontos bázisa volt a magyar vízilabdának.

"Már most lehet látni, hogy sokkal kevesebb külföldi játszik majd a magyar bajnokságban, amire nem feltétlenül rossz, de biztos, hogy

16 csapatra való jó magyar játékos nem igazán van,

hígabb lesz a bajnokság" – mutatott rá a kapitány.

De pozitív példaként kitért az OSC-re is, amelytől bár a Vasashoz távozott a szponzor és külföldi játékosai is elhagyják, de válogatott pólósai ott maradnak, így "az egyik legerősebb csapat lehet", ha elindul az új bajnokság - ismert: az ideinek vége.

Külön örül annak, hogy új edzők debütálnak az OB I-ben,

az OSC-nél Varga Dániel, a Honvédnál Szivós Márton debütálhat,

és ami még fontos tényező lehet Märcz Tamás szerint, hogy már a nyáron elkezdődhetnek a versenysorozatok, akár július-augusztusban a Magyar Kupával.

A válsághelyzet után sok csapat újragondolta a csapatépítést, sokkal értékesebbek lesznek az utánpótlásból felkerülő játékosok, és sokkal több figyelmet kell rájuk áldozni, mert nem minden klubnak lesz ugyanolyan anyagi forrása, mint korábban. Mindenki nehezebb helyzetben van, de ki fog lábalni ebből a krízisből a vízilabda, sőt akár előny is élvezhet amiatt, mert az elsők között indulhat újra a versenysorozata – vélekedett a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

