Akár a lázmérés is része lehet a futballstadionba belépésnek

„Nyugodtam mondhatjuk, hogy a futball már most nagyon komoly veszteségeket szenvedett, mind anyagi, mind marketing szempontból. Természetesen azzal, hogy hogy újraindulnak a bajnokságok, a pénzügyi veszteségek nagy része, az eddig elmaradt bevételek egy része visszahozható. Ez alól némileg kivételt jelentenek azok a klubok, ahol a jegyekből befolyó pénz nagyon jelentős részét képezi a bevételnek, hiszen nem lesznek nézők a stadionokban. Ez elsősorban a topbajnokságok klubjaira érvényes. De

legalább a televíziós és a szponzori bevételek visszahozhatók”

– mondta Szabados Gábor.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a mögöttünk hagyott időszak veszteségei, bizonyos átrendeződések miatt a teljes bevételkiesés nem hozható vissza. Biztosra vette, hogy ezt

a gazdasági évet a csapatok tíz-húsz százalékos bevételkiesés nélkül nem fogják megúszni.

Ugyancsak nincsenek kétségei afelől, hogy a bajnokságok szünetelése, illetve az ebből fakadó bevételkiesések miatt csökkenni fog a játékosok piaci értéke. Világossá tette, hogy a futballisták értéke nem azért csökken (sőt gyakorlatilag már ezt múlt időbe is tehetjük: csökkent), mert a leállás alatt veszítettek képességeikből, rosszabb futballisták lettek, hanem mert a bevételi oldalon szereplő összeg csökkenésével a kluboknak nem lesz módjuk az elmúlt évekhez hasonló költekezésre. Szerinte akkor fog majd ismét növekedni a játékosok értéke, ha a bevételek is visszaállnak a régi szintre.

Szabados Gábor beszélt arról is, hogy különféle becslések, jövendölések láttak napvilágot arról, hogy a járvány elülte után a szurkolók milyen hajlandóságot mutatnak majd a meccsre járásra. Szerinte van olyan vélemény, hogy az emberek sokkal óvatosabbak lesznek, nem fognak tömegeseményekre menni, de olyan is, hogy legalábbis az első időszakban, mivel kiéheztek a futballmeccsekre, a korábbinál is többen mennek. Azt valószínűsíti, hogy ahol a válság előtt rendszerint telt házas mérkőzéseket rendeztek, ez a jövőben is így lesz.

Felhívta a figyelmet arra, hogy biztosan nem egyik napról a másikra vált majd át a futballvilág a zárt kapus mérkőzésekről a telt házasakra, nagy valószínűséggel lesznek egy átmeneti időszakban mennyiségi korlátok a nézőszámot illetően. Elképzelhetőnek tartotta, hogy olyan feltételek születnek, hogy két néző között egy széket üresen kell hagyni. Vélhetően külön szabályok vonatkoznak majd a beléptetésre, talán a lázmérés is ennek része lesz - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach