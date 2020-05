A kiesés réme miatt bukhat meg a Premier League folytatásának terve

A Premier League klubjai a múlt héten újólag megerősítették szándékukat a szezon befejezéséről, noha néhány játékos, köztük Sergio Agüero, a Manchester City csatára jelezte félelmeit és fenntartásait az újrakezdéssel kapcsolatban.Gordon Taylor, a PFA, a hivatásos játékosok szervezetének elnöke úgy vélte, meg kellene adni a futballistáknak a döntés jogát arról, hogy akarnak-e játszani.

Alapesetben érthető, hogy a klubok játszani akarnak, a becsült veszteség, ha a szezon nem folytatódik, körülbelül egymilliárd font. Ez csökkenthető lenne a zárt kapus mérkőzéseken való folytatással.

Az elképzelések szerint több, akár tíz semleges helyszínen játszanák le a hátralévő 92 mérkőzést, de ez nem találkozik több klub, így az Aston Villa vagy a Brighton elképzeléseivel.

Christian Purslow, a birminghami klub ügyvezetője meg is indokolta, miért van ő is, miként klubja is a semleges helyszínen való játék ellen. „Sokkal jobb a hazai mérlegünk, az eddigi győzelmeink nagy részét, hétből ötöt otthon szereztünk. A veszteség óriási lenne, ha nem tudjuk befejezni az idényt, de számunkra még nagyobb, ha kiesünk a Premier Leauge-ből.”

A Villának (és a Manchester Citynek) lenne egyébként a hátralévő fordulókban a legtöbb hazai mérkőzése, hat.

A másik, a semleges pályák ellen tiltakozó klub, a Brighton – ellentétben az Aston Villával – nem áll kieső helyen, de veszélyeztetett. Csupán két ponttal gyűjtött eddig többet, mint a már kieső helyen álló Bournemouth.

Richard Bevan, az LMA, a Ligamenedzserek-szövetsége ügyvezetője úgy látja, a helyszín kérdésén megbukhat a teljes Project Restart, a Premier League újraindításának terve.

Az ügyet „színesíti”, hogy az élklubok állítólag diszkréten figyelmeztették a kieséstől való félelemből a folytatás ellen lévőket, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Premier League mezőny változatlan marad a következő idényre, hogyha torzó marad az idény.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell