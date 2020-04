Kevés az esély Ronaldinho szabadulására

Az aranylabdás brazil futballistát és testvérét, Roberto Assist március elején vették őrizetbe, mert a nevükre szóló, paraguayi keltezésű hamis útleveleket találtak náluk. A brazil hatóságok 2018 végén bevonták Ronaldinho útlevelét, mert nem fizetett be egy 2,5 millió dolláros bírságot. Ezt a brazil média szerint azért szabták ki rá, mert engedély nélkül építkezett egy természetvédelmi területen álló tó partján.

A korábbi sztárlabdarúgó egy kaszinótulajdonos meghívására érkezett Paraguayba, ahol gyerekeknek szóló jótékonysági programon vett volna részt.

Az ügyészség vádat emelt ellenük, a védelem próbálkozása pedig többször is kudarcot vallott, hogy szabadon engedjék vagy legalább házi őrizetbe helyezzék őket.

Miután március közepe óta Paraguayban is csak korlátozottan működnek a bíróságok, még nem született döntés Ronaldinho ügyében. Az ex-futballista hétköznapjai is megváltoztak: eleinte még sztárként kezelték, ajándékokat kapott helyi játékosoktól, szurkolók látogathatták meg a börtönben, manapság azonban már csak az ügyvédei mehetnek be hozzá. Március 21-én a 40. születésnapját is a börtönben "ünnepelte".

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov