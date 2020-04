Feladta a magyar kapuslegenda

Április elsején, szerdán nem tréfált Fazekas Nándor, amikor bejelentette, hogy itt a vége. „Én már a téli szünet alatt, januárban eldöntöttem, hogy abba fogom hagyni a kézilabdát, és inkább a fiúkra szeretnék koncentrálni. Az ő meccseikre szeretnék menni, velük lenni, talán egy picit pihenni is” – mondta a Sport24-nek a kapus, akinek mindhárom fia, Gergő, Máté és Áron is kézilabdázik.

Az utolsó szezon nem volt teljes, Fazekas sérülésekkel küzdött, nemrég megműtötték, a koronavírus miatt pedig a bajnokságot is beszüntették. De szerinte így is kerek lett a pályafutása. „Persze, nem így szerettem volna, hogy vége legyen a karrieremnek, de nem ezen múlik. Most azért, hogy nekem egy rendes szezonom legyen, nem fogok ráhúzni még egy évet. Negyvenhárom éves vagyok, szép időszakokat megéltem, most már jöjjenek a fiatalabbak, át kell adni a helyemet. Se a vírus, se a sérülés, de nem ezen múlott, mert én mindenféleképpen abbahagytam volna a kézilabdát.”

Fazekas a Balatonfüredből vonul vissza, de legnagyobb sikereit a Veszprémmel érte el, ahol tízszer lett magyar bajok, nyolcszor pedig kupagyőztes. A magyar válogatottban közel 20 éven át, 237 mérkőzésen szerepelt. De ha csak egy dolgot mutathatna meg gyermekeinek a pályafutásából, akkor nem a korábban felsoroltak lennének azok. „Nem a fényűző csillogást tenném be nekik, hogy az olimpián negyedikek lettünk, vagy amikor a világbajnokságról kijutottunk az olimpiára, hanem azt a verejtékes munkát, amit előtte végigcsináltunk. Azt próbálom a fejükbe sulykolni;

ahhoz, hogy valaki elérjen valamilyen eredményt, és híres legyen, jó kézilabdázó legyen, ahhoz rengeteg önfeláldozás és rengeteg munka kell.”

A jövő a gyerekekről szól majd, nézőként szeretne minden meccsükön ott lenni, és példát mutatni, hogyan lehet ilyen hosszú és sikeres pályafutást építeni. Fazekas ugyanis úgy véli, ha 18 évesen neki valaki azt mondja, hogy 43 éves koráig kézilabdázni fog, ő elhitte volna. „Nem mondtam volna, hogy bolond vagy, mert ismerem magam, én soha nem adom fel. Amikor már nem tudok menni, ha levágnák a fél lábamat, én akkor is még két lábon próbálnék futni. ."

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó