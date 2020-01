Babos Tímea apja babonából nem nézi a lányát, de most jól kielemzi

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A pénteki döntőben két sima szettben, 6:2, 6:1-re győzték le a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh duót. A második helyen kiemelt magyar, francia kettős – amely negyedik Grand Slam-döntőjét játszotta – korábban két Grand Slam-trófeát gyűjtött. Nyert a 2018-as Australian Openen, majd tavaly a Roland Garroson, 2018-ban Wimbledonban és tavaly Ausztráliában pedig kikapott a fináléban. Babos és Mladenovic sorozatban harmadszor jutott el a melbourne-i döntőbe.

"Nagy büszkeséggel tölt el, hogy most már három van mindenből: vb-címből és Grand Slam-győzelemből is" – mondta Babos Csaba, a magyar teniszező édesapja és egyben volt trénere. Úgy látja, jól játszottak végig a tornán, a statisztikusok szerint

tíz éve nem fordult elő, hogy szettveszteség nélkül nyerjen egy páros.

Különösen a döntőben az első kiemelt duó fölényes legyőzése jelez egészen magas szintű teljesítményt.

"Babonából nem nézem a tévében ezeket a meccseket, de nyomon követtem, elemezgettem, beszéltünk róla" – mondta az édesapa, aki előzetesen, a sorsolás alapján nehezebb mérkőzéseket várt. Szerinte abban fejlődött sokat a magyar, francia páros, hogy mivel hosszú ideje együtt játszanak, ismerik egymás gondolatát, a pályán kívül is segítik egymást, és a nehéz pillanatokban nagy előny, hogy jobban meg tudják bocsátani a partnernek a hibáit.

"Tudják, hogy kinek miben van nehézsége, kinek kell többet vállalni. Ez emelte őket a mezőny fölé"

– mondta Babos Csaba, és úgy véli, lánya azért sikeres visszatérően Melbourne-ben, mert szereti Ausztráliát, felkészülés után frissen, még kipihenten érkezik oda, kedvező neki a klíma, és viszonylag sok a magyar a nézőtéren.

Taróczy Balázs: business as usual

Óriási sikernek tartja Taróczy Balázs az újabb Grand Slam-győzelmet, az egykori wimbledoni bajnok szerint az a könnyed magabiztosság, amivel nyertek, mutatja, hogy mennyire jók, és kiemelkednek a női párosok mezőnyéből.

"Villámgyőzelem volt, könnyedén nyerték a pontokat, Strycova egyszer sem tudta hozni az adogatását. Csak az volt a kérdés, hogy mennyi idő alatt nyernek" – mondta a döntőről, és úgy látja, ez mutatja, hogy mennyit fejlődtek, mert volt már olyan, hogy könnyedén kezdtek, de akkor megijedtek , amikor be kellett fejezni a mérkőzést. Most szó sem volt erről.

A teniszlegenda szerint nem véletlen, hogy Melbourne-ben harmadszor jutottak be sorozatban a döntőbe, mert vannak olyan helyszínek, ahol egy játékos nem is tudja, miért, de jobban szeret játszani. "Lehet, hogy nekik ez az Ausztrál Open, de azért már mindenhol villogtak, voltak döntőben" – tette hozzá, de jelezte, szerinte Baboséknak szinte kötelező, hogy ott jól játsszanak, náluk ez amolyan "business as usual".

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej