Megható üzenetekkel búcsúzik a sportvilág Kobe Bryanttől

Két legfontosabb játékostársa, Michael Jordan és Shaquille O'Neal érzelmes szavakkal emlékezett a vasárnap tragikus körülmények között, helikopter-balesetben elhunyt legendás kosárlabdázóra, Kobe Bryantre.

"Nem lehet szavakkal kifejezni azt a fájdalmat, amit érzek. - közölte szóvivőjén keresztül Michael Jordan. - Szerettem Kobe-t, olyan volt számomra, mint egy testvér."

Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jelenleg 56 éves, ikonikus játékosa Bryant legnagyobb példaképe volt, ugyanazon a poszton játszott, mint ő.

"Gyakran beszéltünk egymással, nagyon fognak hiányozni ezek a beszélgetések." - mondta a hatszoros NBA-bajnok Jordan, aki 1991 és 1993, valamint 1996 és 1998 között a Chicago Bullsszal ért a csúcsra a bajnokságban, jelenleg pedig a Charlotte Hornets tulajdonosa.

Bryant a Los Angeles Lakersszel ötször lett az NBA legjobbja, az első három bajnoki címét Shaquille O'Neal oldalán szerezte. Bár a két sztár korábban nem igazán jött ki egymással, később rendezték a nézeteltéréseket. O'Neal a Twitteren fejezte ki együttérzését Bryant és 13 éves lánya, Gianna halála miatt.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

"Szeretlek benneteket és hiányozni fogtok" – írta.

Az NBA pontlistáját vezető Kareem Abdul-Jabbar is búcsúzott Kobe Bryanttől.

„Nehéz szavakba önteni, hogyan érzem magam. Kobe egy hihetetlen családi ember volt, imádta a feleségét és a lányait, egy hihetetlen sportoló, aki egy egész generációt inspirált. Ezt a veszteséget nehéz feldolgozni” - közölte a volt Lakers-játékos.

„Kobe az egyik vezetője volt a játéknak, egy mentor. Szavakkal nem lehet kifejezni, milyen hatása volt a kosárlabdára” - írta a másik Lakers-legenda, Magic Johnson.

Donald Trump amerikai elnök is a Twitteren búcsúzott.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

„Kobe Bryant csak most kezdte az életét, noha az egyik legnagyszerűbb kosárlabdázó volt. Nagyon szerette a családját és szenvedélyes volt a jövő iránt. Gyönyörű lánya, Gianna elvesztése még lesújtóbbá teszi ezt a pillanatot.”

Az előző elnök, Barack Obama is kifejezte részvétét családja nevében.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

A sportvilág nagyjai is kifejezték együttérzésüket. A Real Madrid futballistái egyperces gyászszünettel kezdték az edzést. Lionel Messi az Instagramon búcsúzott: „Nincsenek szavak. Minden szeretetem Kobe családjáé és barátaié. Öröm volt veled találkozni és jó időt töltöttünk együtt. Olyan géniusz voltál, amilyen kevés van.”

Cristiano Ronaldo szerint egy igazi legenda távozott, akik sokak számára inspirációt jelentett.

A PSG brazil sztárja, Neymar a Lille elleni egyik gólja után a 2-est és a 4-est mutatta fel ujjaival, utalva Bryant mezszámára.

David Beckham azt írta: egy különleges sportoló, férj, apa és barát volt, akinek karrierje őt is inspirálta, hogy próbáljon meg jobb lenni.

Novak Djokovic teniszező mentornak és barátjának nevezte a kosárlabdázót.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

Az ausztrál Nick Kyrgios Bryant Lakers-mezében melegített be az ausztrál bajnokságon a Nadal elleni meccs előtt. A spanyol játékos azt mondta: az egyik legnagyobb sportolót veszítettük el.

Nyitókép: MTI/AAP/Scott Barbour