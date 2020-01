Sűrű átigazolási szezon után indul a tavaszi idény

A címvédő zöld-fehérek hasonló helyzetben vannak, mint egy évvel ezelőtt voltak: magabiztosan, fölényesnek mondható előnnyel vezetik a mezőnyt. Szergej Rebrov edző csak olyan játékosokról (Ihnatyenko, Priskin) mondott le, akik epizodisták maradtak az őszi szezonban. Érkezett ellenben erősítésként három játékos is, közülük ketten is éveken át erősebb nyugat-európai bajnokságban játszottak, most pedig visszatérnek a magyar élvonalba. A brazil Somália 2011 és 2015 között 93 bajnoki mérkőzést játszott a Ferencváros játékosaként, majd három idényt a francia Ligue 1-ben, a Touolouse-ban töltött, illetve 2018 őszétől Szaúd-Arábiában, az al-Sababban játszott. Vécsei Bálint korábban a Bp. Honvédot erősítette, onnan került be a válogatottba is, majd olasz klubok (Bologna, Lecce) kötelékébe tartozott, aztán 2016 nyarától a svájci Luganót erősítette. Szánthó Regő Győrből, az ETO-tól érkezett.

Ugyancsak jól erősített a Mezőkövesd, amely Guzmics Richárdot szerződtette. A pozsonyi Slovantól érkező korábbi válogatott hátvéd 2014 óta játszott külföldön, a szlovák bajnokcsapat előtt kínai és lengyel klubban futballozott. A borsodi klub megszerezte még Marin Jurinát, kölcsönvette Dino Beširovićot is. Távoztak ellenben négyen: Bertus Lajos (Paks), Dombó Dávid (Kisvárda), Molnár Gábor (DVTK) és Sajbán Miklós (Budaörs).

A Puskás Akadémia a napokban elveszítette Ezekiel Hentyt, ugyanakkor kiegészült a kerete az ukrán Artyom Favorovval, a cseh Jakub Plšekkel és a holland Luciano Slagveerrel.

A MOL Fehérvár Romániából, a konstancai Viitorulból Lyes Hourival erősített. Ugyanebből a klubból vett játékost az Újpest is, mégpedig Andreas Calcant.

A lila-fehérek tele tovább mélyítette a tulajdonos és a szurkolók közötti szakadékot, ebbe közrejátszott az is, hogy a Vasashoz távozó Feczesin Róbertet és az Irtis Pavlodart választó Bojan Szankovicsot sem sikerült megtartani.

Érdekes, hogy a Bp. Honvédhoz visszatérő Hidi Patrik ugyanabból a kazah klubból érkezett, amelyikbe a lilák montenegrói középpályása távozott. A kispestiek új szerzeménye még Mayron George is, egy Costa Rica-i, aki az előző éveket Észak-Európában töltötte.

Nagyon jól teljesítette az előkészületi mérkőzéseken a Kisvárda, amelyből két meghatározó játékos is távozott, mégpedig Felipe, a brazil kapus, és Hugo Seco, a portugál középpályás.

A Paksba három játékos igazolt, Bertus Lajos (Mezőkövesd), Szakály Dénes (BFC Siófok) és Szélpál Norbert (Békéscsaba). Közülük az első kettő korában is játszott már az atomváros zöldjeinél. Távozott Cseke Benjamin (MTK, kölcsön után végleg), Remili Mohamed (BFC Siófok) és Simon Ádám (ETO FC Győr).

A Debrecennél leginkább az edző, Vitelki Zoltán személye jelenti az újdonságot, a Diósgyőrből Prosser Dániel az MTK-ba, az NB II-be igazolt, Bacsa Patrik pedig Újpestre igazolt, miután a klubnál nem tartottak igényt rá.

A két újonc közül Kaposvár kerete alig változott, de odakerült kölcsönbe egy korábbi Videoton-futballista, Dinko Trebotić is, aki az elmúlt időszakban a Dinamo Minszkben játszott. Megszerezte a Rákóczi a lett Igors Tarasovsot és Antun Palićot. A Zalaegerszegi TE négy légióssal töltötte fel a Devecseri Szilárd, Miroszlav Grumics, Oleh Hologyuk, Hudák Martin és Kiss Máté távozásával felszabadult helyeket. A ZTE tagja lett az amerikai Eric McWoods és a nigériai Meshack Ubochioma, valamint kölcsönjátékosként a ciprusi Fanosz Katelarisz és a horvát Stjepan Ostrek.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd