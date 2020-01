Kylian Mbappé különleges mesterhármasra hajt

A futballban a triplázásnak általában a bajnokság, az országos kupa és a Bajnokok Ligája megnyerését nevezik. Franciaországban Mbappé klubja, a PSG a két hazai titulusnak nagy várományosa, ezeket a fiatal csatár nem is emlegeti. Az ő egyik vágya a Bajnokok Ligája megnyerése. A Paris Saint-Germain eddig nem járt sikerrel a tavaszi folytatásban, az elmúlt három évben mindig elvérzett a nyolcaddöntőben. A csapat ősszel nagyszerűen szerepelt a csoportszakaszban, de erre korábban is volt már példa, mégis elbukott a csapat a legjobb tizenhat között. Idén a Borussia Dortmund lesz majd az első ellenfél.

Mbappé megemlítette az Európa-bajnokság megnyerését, ahhoz a franciáknak szó szerint Budapesten át vezethet majd az útja, tekintve, hogy két mérkőzést is a Puskás Arénában játszanak majd, a lehető legerősebb csoportban, amelyben egyelőre a német, a portugál és a francia válogatott részvétele biztos, három csapaté a legutóbbi Eb elődöntőjéből. A franciák közben világbajnoki címet is nyertek, a legutóbbi két nagy tornán (Euro 2016, vb 2018) döntőt játszottak, utóbbit meg is nyerték.

Az ifjú csillagnak akad még egy harmadik vágya is: a tokiói olimpia futballtornájának a megnyerése. A szabályok szerint ott korosztályos csapatok vehetnek részt, 23 év alatti futballisták, három túlkorossal. Mpabbé 1998-as születésű, a kora alapján biztosan játszhatna a tornán, ő szívesen menne – mégis veszélyben a részvétele.

Ő maga is úgy tartja, nem csak rajta áll, hogy ott lehet-e Tokióban, ugyanis a torna időpontja nem FIFA-napokra esik, magyarul klubjának nem kötelező őt elengednie az olimpiai válogatotthoz. Leonardo, a PSG egykori világbajnok futballistából lett sportigazgatója már korábban is kétségeket fogalmazott meg Mbappé olimpiai részvételével kapcsolatban, aggódva azon, hogy a 2019–2020-as klubszezon után Mbappé játszik majd az Európa-bajnokságon is, s ha még az olimpiára is menne, gyakorlatilag nyári pihenő nélkül vágna neki az új idénynek.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat