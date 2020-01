Verstappen döntése több annál, hogy „nagyon nagy a szerelem” a Red Bull-lal

A 22 esztendős pilóta maradásáról a csapat számolt be kedden, és ezzel véget vetett azoknak a találgatásoknak, melyek szerint Verstappen a mostani idény után a Mercedesnél vagy a Ferrarinál folytatja pályafutását.

A Racingline.hu főszerkesztője „elképesztő meglepetésként” értékelte a döntést, miután többen is, köztük ő is, azon a véleményen volt, hogy Verstappen a Mercedeshez fog igazolni. Vámosi Péter az InfoRádiónak úgy fogalmazott: alapvető törekvése ugyanis mindegyik Forma–1-es versenyzőnek, hogy a legjobb csapatba kerüljenek, ami, akárhogy is nézzünk, 2014 óta a Mercedes.

Az viszont, hogy marad, ráadásul 2023-ig, az többet jelent annál, hogy „nagyon nagy a szerelem köztük”, de valószínűleg nem is az anyagiak a döntők, tette hozzá. Sokkal inkább az, hogy egy olyan fejlesztési potenciált lát a fiatal holland versenyző a Red Bull, valamint a Honda összeállásában, amellyel ő végre-valahára világbajnok lehet - vélekedett a szakember. Szerinte felvetődik továbbá annak a lehetősége, amit pletyka-szinten régóta hallani: mi van akkor, ha a Mercedes kiszáll a száguldó cirkuszból.

A holland versenyző 2016-ban a fiókcsapat Toro Rossótól szerződött a Red Bullhoz, és abban az évben, 18 évesen és 228 naposan a Forma–1 történetének legfiatalabb futamgyőztese lett.

A 2019-es idényben világbajnoki harmadik Verstappen a 2015-ös debütálása óta 102 futamon indult, és nyolc nagydíjat nyert eddig a Red Bull-lal.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq