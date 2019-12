Vári Attila: a hazai közönség majd kiszurkolja azt az egy pici gólt

A vízilabdának is követnie kell az olimpiai sportágak dinamikáját, ezért változtak meg a többi között az ötkarikás játékokra nevezhető keretek létszámai – mondta Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

"Rengeteg olyan olimpiai visszajelzésünk van, hogy az egyik legnépszerűbb sportág a vízilabda, aminek nagyon örülök. Remélem, a női vonalon is erősödés lesz tapasztalható nemzetközileg is. Úgy látom, hogy a női szakág az, aminek van egy nagyon nagy előrelépési lehetősége, ezért is fontos számunkra, hogy a női szakágban erősítsük a bizottságot, amit

egy olimpiai éremmel is szeretnénk megkoronázni”

– fogalmazott Vári Attila.

A játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető arra is kitért, hogy milyen változásokat okozhat, hogy tizenkét kerettagot és plusz egy főt lehet nevezni az olimpiára. „Ennek a rendszernek még nem volt olimpiai próbája, ez most jön. De abból, hogy az Európa-kupán a fiúk Zágrábban győzedelmeskedtek, a hölgyek pedig Torinóban az olasz csapat ellen győztek, és lettek a harmadikok, az látható, hogy a magyar vízilabda képes reagálni a különféle szabálymódosításokra. Ugyanakkor az olimpia lesz ennek a főpróbája, remélem nem rosszabb eredményekkel – jegyezte meg a sportvezető.

Vári Attila hozzátette: a változások terén a hazai csapatoknak sokat segítenek a magyar sportdiplomaták, akik meghatározó szerepet töltenek be a sportágban.

Cél az olimpiai kvalifikáció

A műsorban az is elhangzott, hogy a magyar és a budapesti rendezőknek nagyon jó a hírük, ezért egy jó hangulatú vízilabda-Európa-bajnokságot láthatnak majd a szurkolók januárban a Duna Arénában, ígérte Vári Attila.

„Úgy gondolom, az elmúlt évek tapasztalatai alapján el lehet mondani, hogy

nagyon magasra raktuk a mércét. Ez sportszakmai szempontból és rendezvényszervezői szempontból is igaz,

hiszen a világ számtalan országának szövetsége mondja, mennyire jó szakmailag maga a magyar versenyrendezés, nemcsak a vízilabdában, hanem nagyon sok más sportágban is. Erre nagyon büszkék vagyunk” – fogalmazott a szövetségi elnök.

A játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető a szövetség elvárásairól is beszélt, mint mondta, sportszakmai szempontból is egyaránt kiváló a női és férfi csapat,

szeretnék kiharcolni itt az olimpiai kvalifikációt. Ez a fő cél.

Sajnos, ezt Kvangdzsuban, a világbajnokságon nem tudtuk megtenni, a férfi és a női csapat is egy góllal maradt le. Azt szoktam mondani, az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen nem harcoltuk ki az olimpiai kvalifikációt, másfelől viszont ezt Budapesten tudjuk megtenni, hazai közönség előtt. Az ötezer ember pedig, úgy gondolom, kiszurkolja majd azt az egy pici gólt” – tette hozzá.

Vári Attila kitért az Európa-bajnokságot kísérő érdeklődésre is. „Nagyon jól állunk,

a döntő mérkőzésekre már szinte elfogyott az összes jegy.

Azért mondtam így, hogy csak szinte, mert fogunk még megnyitni egy-két kontingenst, de addig a többi mérkőzésnek a jegyeladásán dolgozunk – magyarázta. – Nagy az érdeklődés külföldről is, hiszen népszerű hely a Duna Aréna. Rengeteg velünk szomszédos országból érkeznek csapatok szurkolókkal. Tehát, aki jegyet akar venni, annak ajánlom, hogy minél előbb tegye ezt meg, ha pedig a karácsonyfa alá szeretné tenni, akkor pláne. Hiszen nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni."

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke hozzátette: várhatóan 2,5 milliárd forint lesz a torna költségvetése.

