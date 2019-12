Hosszú Katinka maradt a 200 vegyes királynője Európában

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter vegyesen szombaton az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán, ahol négy számban (400 vegyes, 100 vegyes, 200 pillangó, 200 vegyes) indult és mindegyikben győzött.

Egymás mellől rajtoltak a 2. és a 3. pályán, az első fordulásnál Hosszú Katinka 0,24 százados előnyre tett szert a mezőnnyel szemben, győzelme pedig ezután sem forgott veszélyben, ideje: 2:04,86.

25 méteres medencében összesen 53 medált nyert eddig pályafutása során, 37 arany ebből. 20. elsőségét gyűjtötte be a 25 méteres kontinensviadalokon, amivel

megelőzte Cseh Lászlót az összesített örökrangsor élén.

Hosszú Katinka (M4 Sport): - Egyáltalán nem úgy sikerült úgy, ahogy terveztem, nem volt egy összeszedett úszás. Igazából mindig is az volt a célom, hogy ha nincs jó időeredményem, legalább a helyezésem legyen "ott". Az olimpián tervezek a hátúszással is annak ellenére, hogy most nem úsztam, Tokióban az én vegyesprogramom után van a 200 hát. Ez most így jött ki.

A nap során a nem teljesen egészséges Szabó Szebasztián 50 pillangón bejutott a vasárnapi (zárónapi) döntőbe, Németh Nándor pedig 100 gyorson 9.-ként zárt, parányi kellett volna neki a döntőhöz.

