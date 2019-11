Világrekordot ugrott társaival 5800 méterről Kiss Jamaica József - videó

Két magyar is részese volt a közelmúlt bázisugróvilágrekord-kísérletének: az Egyesült Államok-beli Perrisben 30 ország 130 versenyzője 5800 méterről, 6 gépből kiugorva két alakzatot is felvett a nagy alakzatos formaugrásban. Köztük volt Kiss Jamaica József, a Tériszony SE baracsi extrémsportolója, akit a Duol.hu faggatott.

Kiss Jamaica József már 3700 ugrásnál tart - 18 évesen, vagyis 37 éve kezdte -, a műfaj oktatója, táborszervezője is, és már bábáskodik egy új sportág, a szélcsatorna-ugrás születésénél is.

A formaugrásról bővebben beszélve elmondta, azt hason kell végrehajtani, a testet irányítva, különböző alakzatokat összekapcsolódva felvéve. Ő maga ennek a négy fős változatában versenyez levegőben és most már szélcsatornában is.

A hazai ugrások során egy gépből egyszerre 16-17 fő ugorhat ki, amikor pedig több gép vesz részt egy akcióban, egy zuhanás során is sikerülhet akár több alakzat létrehozása is.

"Minél kisebb egy ugrás, annál több formációt lehet végrehajtani az adott hatvan másodperc körüli idő alatt. Világbajnoki szinten négy ember akár ötven–hatvan alakzatot is meg tud csinálni egy zuhanási időszak alatt. Ez rendkívül sok. Ha nő a létszám, akkor attól függően, hogy milyen képzettségű ugrók vesznek részt benne, három, négy, ötre is lecsökkenhet. Persze függ az alakzat bonyolultságától is. Ha mindenki befelé néz, az egy egyszerűbb dolog" - ecsetelte Kiss Jamaica József.

Amikor 4000 méterről ugranak, egy egész perc a teljes zuhanási idő, de ezt nem lehet teljes egészében kihasználni, mert a földet érés előtt el kell távolodni egymástól, hogy az ernyőket kinyithassák - körülbelül ezer méteren. Magára az alakzatra 50 másodperc körüli idő jut.

A világrekord előtt hat gyakorló ugrást végeztek kisebb csoportokban, a hetedikre rakták össze a 130 fős gárdát a két alakzatra.

Nyitókép: Pixabay.com