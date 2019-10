Különleges derbi jön a Groupama Arénában

A két csapat közül az utóbbi években a Ferencváros a sikeresebb, 2015 óta – az volt az egyetlen alkalom, hogy a lila-fehérek az OTP Bank Ligában nyertek a Groupama Arénában – veretlenek.

A harmincas évek eleje óta nem fordult elő, hogy az Újpest ilyen rossz szériát produkáljon. Ebben a tekintetben a Ferencváros veretlensége tizenegy mérkőzés óta tart, de akad egy másik, egy nevezetesebb széria is: az előbb Thomas Doll, majd Szergej Rebrov által irányított gárda immár negyven bajnoki mérkőzés óta veretlen a Groupama Arénában. Legutóbb még 2017. április 15-én, a Vasas ellen szenvedett vereséget.

A mostani negyvenes sorozatra legutóbb a hatvanas években volt példa, amikor 1966. szeptember 25. és 1969. május 4. között negyven találkozón maradt veretlen pályaválasztóként (akkor egyébként nem az Üllői úton, hanem a Népstadionban) a Ferencváros. A nagy szériát aztán éppen az Újpesti Dózsa törte meg, amely aztán bajnok is lett az 1969-es idény végén.

Most ilyesmiben, még egy bravúrgyőzelem esetén is csak alig-alig reménykedhetnek Nebojsa Vignjevics csapatának hívei. A szerb edzőnél maradva: egészen döbbenetes, hogy az Újpest történetében már második a lejátszott mérkőzések számát tekintve Várhidi Pál mögött, ha marad még addig is, a következő, a 2020-as őszi idény végén a hetvenes évek legendás trénerét is megelőzi. A fentiekből következően Várhidi után ő a második a Fradi elleni bajnoki találkozók számát tekintve, újpesti edzőként.

A Fradi több mint egy éve minden hazai bajnoki találkozóját megnyerte, független az ellenféltől, az Újpest idegenbeli mérlege lényegesen szerényebb. A lila-fehérek számára reménysugár: csapatuk az utóbbi évek három legsikeresebb csapatából már kettőt, a Debreceni VSC-t és a MOL Fehérvárt is legyőzték a 2019-2020-as idényben, most pedig következik, este fél nyolctól, a Groupama Arénában, a Ferencváros.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd