Biles csütörtökön megnyerte a női egyéni összetett döntőjét a Stuttgartban zajló világbajnokságon. Ugyanúgy 2,1 ponttal előzte meg a második helyezettet, mint a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpián.

Az eredményhirdetés után az amerikai sportoló elárulta, néha ő maga is elgondolkozik rajta, hogyan csinálja az egyedülálló gyakorlatait.

Not even a step back for the four-time Olympic Champ @Simone_Biles at the #Stuttgart2019 World Champs.



A double-twisting, double back dismount, and she STICKS the landing.



