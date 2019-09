Máris itt a fullasztó atlétikai világbajnokság

Tizenhét magyarral pénteken indulnak az atlétikai világbajnokság küzdelmei a légkondicionált, 20-23 fokos, 1976-ban felhúzott dohai (Katar) Kalifa Stadionban, ahová

210 ország 1972 versenyzője érkezik összesen (1054 férfi, 918 nő), és 44 egyéni számban osztanak érmeket - összesen "csak" 37-ben lehet címvédés.

A vb-k 1983 óta íródó történetében először lesznek kizárólag délután, illetve este a versenyek, a nappali forróság miatt a gyaloglás és a maraton rajtja pedig egyenesen éjfélkor lesz, így is 30 fokkal kell találkozniuk a versenyzőknek.

A viadal egyik nagy sztárja lehet a hatszoros olimpiai aranyérmes amerikai Allyson Felix, aki kevesebb mint egy éve adott életet gyermekének; vb-medálból is 16-ot gyűjtött már, 4x400 méteren állhat rajtvonalra váltótársaival. Hozzá hasonlóan különlegesen "nagy név" Jesus Angel Garcia, aki már 26 éve nyert világbajnokságot 50 km-es gyaloglásban, 13. ilyen viadalán láthatjuk majd - a 49 éves sportoló a vb legidősebb résztvevője is lesz.

Ami pedig a magyarokat illeti,

a szakvezetés a 17 atléta közül 3-4 döntős szereplést vár, és nem tart elképzelhetetlennek egy éremszerzést sem.

Kámán Bálint, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója szerint a korábbiaknál azért nehezebb jósolni, mert a melegre és a páratartalomra nehezen állnak rá a versenyzők, a kulcs az alkalmazkodás lesz ezekhez. Szerinte "fullasztóak" lesznek a dohai körülmények.

A névsor férfiak:

Szűcs Valdó (110 m gát)

Halász Bence (kalapács)

Pars Krisztián (kalapács)

Helebrandt Máté (50 km gyaloglás)

Venyercsán Bence (50 km gyaloglás)

Rivasz-Tóth Norbert (gerelyhajítás)

Huszák János (diszkoszvetés)



nők:

Kerekes Gréta (100 m gát)

Kozák Luca (100 m gát)

Farkas Petra (távol)

Nguyen Anasztázia (távol)

Márton Anita (súlylökés)

Gyurátz Réka (kalapács)

Krizsán Xénia (hétpróba)

Wagner-Gyürkés Viktória (3000 m akadály)

Madarász Viktória (20 km gyaloglás)

Szilágyi Réka (gerelyhajítás)

Az InfoRádióban nyilatkozva azt is elmondta, Farkas Petra távolugró tapasztalatot szerez, ezért vesz részt.

Márton Anita várható teljesítményére külön kitérve elmondta, a múlt heti USA-Európa válogatott viadalon idei szabad téri legjobbját dobta, ami miatt "nagy kő esett le a szívéről".

"Fizikai állapota rendben van, apró technikai problémákkal küzdött, úgy tűnik, ezeken sikerült átlendülnie, talán a topversenyen sikerül a legjobbját nyújtania" - mondta Kámán Bálint.

A csapat egyik legnagyobb sztárja, Baji Balázs nem lehet ott a viadalon, de az olimpiáig bíznak a teljes felépülésében, a korábbi, antigravitációs futópadon végzett edzései után ma már saját erejéből is fut, normál körülmények között, lassan a gátazásnak is nekilát.

Halász Bencéről is elmondható, hogy bár U23-as, a felnőttek között is letette már a névjegyét, illetve Szűcs Valdóról is mondott egy-két szót: inkább még a jövő embere a 110 gátas vágtázó.

A legjobb eredményeket a hétpróbázó Krizsán Xéniától, a kalapácsvető Eb-bronzérmes Halász Bencétől, illetve az olimpiai bronzérmes Márton Anita súlylökőtől várhatjuk.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner