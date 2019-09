Michael Schumachert kilopták a kórházból

A világsajtót bejárta a hír a múlt héten, hogy Michael Schumachert egy párizsi klinikára szállították, ahol őssejtkezelést végeznek rajta. A hétszeres Forma-1-es világbajnok még 2013. december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet a francia Alpokban, és azóta semmit sem lehet tudni az egészségi állapotáról. Az esésnél a koponyája sérült meg, és azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, és a családja is teljes hírzárlatot rendelt el.

A Le Parisien még múlt hétfőn szellőztette meg, hogy Schumachert titokban a párizsi Georges Pompidou kórházba szállították, ahol a világhírű szívsebész, Philippe Menasché őssejtkezeléssel próbált javítani az állapotán. Sőt kiderült, hogy már korábban is kezelték már a klinikán, de mindig titokban zajlott az akció. Most viszont több francia Forma-1-es expilóta és sportvezető is meglátogatta, miután napvilágra került, hogy az egyébként a Genf melletti rezidenciáján élő sportoló a francia fővárosban van.

Most viszont kiderült, hogy Schumacher már napok óta nincs Párizsban. Az egész kezelést megszellőztető Le Parisien újságírója, Jean-Michel Decugis a BFM TV-nek elárulta, hogy Schumacher titokban már elhagyta a kórházat. Múlt hétfőn érkezett, kedden esett át az őssejtterápián, majd szerdáról csütörtökre virradóra szabályosan kilopták az intézményből, ahol egyébként álnéven regisztrálták, és egy olyan kezelést kapott, amely jelenleg erősen kísérleti stádiumban van.

A jól értesült újságíró szerint infúziós kezelést kapott Schumacher, az őssejtek így szétterjedtek a szervezetében, és azt remélik az orvosok, hogy jótékony hatással lesznek a sérült agyterületeire is. Korábban, még tavasszal kétszer már részt vett a német exautóversenyző ilyen terápián, a harmadik kezelés júliusban lett volna esedékes, de akkor nem volt hozzá megfelelő fizikai állapotban.

Nyitókép: Michael-Schumacher.de