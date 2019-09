Le Parisien: Michael Schumacher magánál van

Mint az Infostart is megírta, egy párizsi kórházba szállították a 2013-ban tragikus síbalesetet szenvedett Forma-1-legendát, Michael Schumachert; a Le Parisien napilap most úgy tudja, régi autóversenyző-társai és családtagjai voltak bent nála a kórházban, és a lapnak egy névtelen kórházi dolgozó is nyilatkozott:

Michael Schumacher magánál van.

A kórházat egyébként bunkerré változtatták, így jutott be oda mások mellett Mick Schumacher (a versenyző szintén pilóta fia) és - a képek alapján - Alain Prost és Jean Alesi, valamint francia beszámolók alapján Jean Todt, Schumi korábbi csapatfőnöke.

Számos autóversenyző egyébként annak apropóján érkezett Párizsba, hogy megadja a végtisztességet a közelmúltban a pályán elhunyt F2-es pilótának, Anthoine Hubert-nek.

Schumacher kezelője a híres őssejt-specialista Philippe Ménasché professzor.

A család egyébként a baleset óta teljes titokban tartja a sportoló állapotát, a hivatalos információkat Sabine Kehm menedzser útján közlik. A lapnak nyilatkozó őssejttudósok szerint Schumacher mostani vélt állapotán aligha segíthetne az őssejtkúra, ám ha valami mégis segíthetne rajta, akkor talán mégis ez volna az.

Nyitókép: Michael-Schumacher.de