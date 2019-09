Ínyenc fogásokkal kezdődik a nagy futballünnep

Az E csoportban a címvédő Liverpool Nápolyban lép pályára, Carlo Ancelotti Napolija elen. A Vörösök az elmúlt két sorozat alapján Európa uralkodói, 2018-ban döntőt vívtak a Real Madriddal, idén tavasszal pedig megnyerték a trófeát a Spurs elleni angol házi döntőben. Jordan Henderson, a csapat kapitánya azonban nagyon tiltakozott az ellen, hogy bárki is favoritnak kiáltsa ki a csapatát – noha a Pool idei eredményei alapján erre minden ok megvan. Mégis sokkal szerencsésebb úgy fogalmazni: egyik esélyese a sorozatnak.

Jürgen Klopp legénysége tavaly is játszott a csoportkörben Nápolyban, akkor 1-0-ra kikapott. Ennek ellenére továbbjutott, a Napoli ellenben nem, ergo finoman szólva sem sorsdöntő az első összecsapás, de kétségtelen, hogy a győztes jó helyzetbe kerül. Tavaly a PSG (és a Crvena zvezda) is a csoportban volt, most, nem lebecsülve az RB Salzburgot és a Genket, nincs ilyen kaliberű „harmadik erő” a négyesben.

A Napoliba visszatér Arkadiusz Milik, a Liverpoolban továbbra is sérült Alisson Becker és Naby Keita, csatlakozott hozzájuk a Klopp által Divként emlegetett Divock Origi, s erősen kérdéses Robertson játéka.

A csoport másik találkozóján az RB Salzburg a belga Genket fogadja. Az osztrák bajnok nagyszerű formában szerepel a hazai porondon, s bár a papírforma szerint a csoport harmadik helyére esélyes leginkább, ez egy nagyon fontos meccs a számára. Az előzetes kalkulációk szerint a legkönnyebben nyerhető az őszi hatból. Szoboszlai Dominik természetesen ott van a keretben, vélhetően játszani is fog.

Az F csoportban a milánói Inter a cseh Slavia Prahát fogadja. Antonio Conte együttese kiváló rajtot vett a Serie A-ban, s most hasonlóra készül a BL-ben is. Az olasz edző hosszú interjút adott az UEFA honlapjának, ebben már előre is tekintett, jelezve, szerinte a Barcelona nem örült annak, hogy ismét az Interrel fog találkozni. Az még a jövő zenéje, előbb a prágai csapatot kell legyőzni.

Az olasz sajtó viszonylag evidens nézete szerint ha három nagyon erős és egy gyengébbnek vélt csapat van a mezőnyben, lényeges, hogy a továbbjutásra aspiráló erősebb mind a hat pontot megszerezze a gyengébbnek vélt ellen. A Slavia sem feltartott kézzel érkezett Milánóba, Jindrich Trpisovsky, a csapat edzője szerint „le akarják tenni a névjegyüket Európában”.

A nap egyik rangadója lesz a Barcelona és a Borussia Dortmund találkozója. Ernesto Valverde edző hétfő este megerősítette, hogy van remény Lionel Messi visszatérésére, de abban nem volt biztos, hogy az argentin szupersztár a kezdő tizenegyben lesz-e, vagy csak akkor száll be, ha a mérkőzés alakulása indokolja. A Barcelona legutóbbi BL-meccse kudarcot hozott, de ez már egy új sorozat, ahogyan Valverde mondta, az Anfield már a múlt, nézzünk immár előre. A németeknél minden bizonnyal ott lesz a korábbi Barcelona-játékos, Paco Alcácer is.

A G csoportban az Olympique Lyon az orosz Zenitet fogadja, az OL általában jól kezdi a csoportszakaszt. A másik párban a német Bundesligában még veretlen RB Leipzig lesz a portugál Benfica vendége. A németeknél várhatóan játszik a két magyar válogatott, Gulácsi Péter és Willi Orbán is.

A H csoportban a selejtezőben egyáltalán nem csillogó Ajax francia ellenfél, a Lille OSC ellen kezd, igyekezve bebizonyítani, hogy De Ligt és De Jong távozása ellenére a csapat esélyes a csoportból való továbbjutásra. Ám a négyes nagyon kiegyensúlyozott, az Ajax a Lille ellen sem mehet biztosra – tavasszal inkább az idegenbeli eredményei voltak bravúrosak –, s még ott van a négyesben a Chelsea és a Valencia is.

Két utóbbi csapat egymás ellen kezd a Stamford Bridge-en, két korábbi BL-győztes futballista, Frank Lampard és Albert Celades ezen a találkozón mutatkozik majd be a királykategóriában edzőként.

A keddi program

E csoport

SSC Napoli (olasz)-FC Liverpool (angol) 21.00 (tv: Spíler2)

Salzburg (osztrák)-Genk (belga) 21.00

F csoport

Internazionale (olasz)-Slavia Praha (cseh) 18.55 (Spíler2)

Borussia Dortmund (német)-FC Barcelona (spanyol) 21.00 (M4 Sport)

G csoport

Olympique Lyon (francia)-Zenit (orosz) 18.55 (Spíler1)

Benfica (portugál)-Leipzig (német) 21.00

H csoport

Chelsea (angol)-Valencia (spanyol) 21.00 (Spíler1)

Ajax Amsterdam (holland)-Lille (francia) 21.00

