Megszólal a család Michael Schumacherről - jönnek a családi beszámolók és a soha nem látott videófelvételek

Idén januárban töltötte be az 50. életévét Michael Schumacher, és ősszel lesz a 25. évfordulója annak, hogy 1994-ben az első Forma–1-es világbajnoki címét szerezte a Benettonnal. A jubileumok alkalmából a 2013 decemberében súlyos fejsérülésekkel járó síbalesetet szenvedő exversenyző családja és menedzsmentje egy dokumentumfilm készítésében működött közre - írta az m4sport.hu.

Az alkotás egyszerűen a Schumacher címet kapta (csakúgy, mint a menedzsere, Sabine Kehm által írt 2006-os könyv), és december 5-én fogják bemutatni a németországi és svájci mozikban, majd később máshol is.

Bár a hétszeres világbajnokról már számos dokumentumfilm készült (aktív pályafutása alatt is), a Schumacher lesz az első olyan, amit családja támogatott, valamint aminek aktívan közreműködött a forgatásában. Benne a legközelebbi családtagok, így az általában nem szívesen nyilatkozgató feleség, Corinna Schumacher, a két gyermek, a 22 esztendős Gina-Maria, valamint a szintén versenyző, 20 esztendős Mick Schumacher, de az édesapa, Rolf Schumacher is beszélni fog a híres családtagról, a közös életükről. Mellettük egykori riválisok, kollégák és segítők is kamera elé álltak. A rekordbajnok pályafutásának bemutatása mellett a film várhatóan a magánember Schumacherhez is közelebb fogja hozni a nézőt.

Schumacher 2014-es hazaszállítása óta a család svájci birtokán ápolják, egy orvosi csapat végzi a rehabilitációját. Csak kevés információ szivárog ki róla, azok sem hivatalosak. Hogylétéről mindazonáltal nem adott, és nem is tervez tájékoztatást adni a család.

Nyitókép: MTI/EPA/Srdjan Suki