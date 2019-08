Dembélének a bal combhajlítóizma húzódott meg, emiatt várhatóan öt hetet kell kihagynia.

Mivel Lionel Messi és Luis Suárez is sérült, Antoine Griezmannon kívül nem sok támadóval számolhat a Barcelona - akár a hivatalosan a B-csapathoz tartozó Carles Pérez is pályára léphet majd.

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury



