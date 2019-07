Már biztos az újabb magyar érem a vívó-vébén

A 21 éves vívó a negyeddöntőben 15:8-ra nyerte a holland Bas Verwijlent. Siklósi korábban az olimpiai bajnok Pak Szang Jungot is búcsúztatta.

Ezúttal nem volt szükség ráadásra, mert Siklósi nagyszerűen vívott, ezt az asszóját is kézben tartotta, többnyire ő vezetett, a holland csak egyenlíteni tudott egyszer-egyszer. Hét-hét után egyre inkább az történt a páston, amit Siklósi elképzelt, ezt jól érzékeltette, hogy amikor 12-8-ra alakult az állás, Verwijlen a tehetetlenségét jelezve széttárta karját.

"Tudtam, hogy kezdeményezőként kell fellépnem, amikor támadtam, általában én adtam tust. Az eleje nehéz volt, 13-8-nál tudtam, hogy megvan a mérkőzés. Rédli Bandival váltottam előtte pár szót arról, hogy mire figyeljek, örülök, hogy a holland lábszúrásaira tudtam reagálni" - nyilatkozta.

Az elődöntőben az olasz Andrea Santarelli vár Siklósira.

Rédli András a nyolcaddöntőben éppen Verwijlentől kapott ki egy találattal.

Női tőr

Kreiss Fanni a harmadik mérkőzését szoros küzdelemben elvesztette, ezzel a nyolcaddöntőben búcsúzott a női tőrözők egyéni versenyétől a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

A francia Pauline Ranvier ellen is jól vívott, mint a korábbi két asszójában, többször vezetett, sőt 12-9-es állásnál - amikor egymás után sikeresek voltak az akciói - úgy tűnt, el is dőlhet a mérkőzés. Ellenfele azonban fordított, majd a második szünetet követően a győzelmet is kiharcolta.

Kreiss a vb-re készült, szurkolóknak szánt kisfilmben úgy fogalmazott, reméli, hogy a legjobb eredményét itt érheti el, de ez nem sikerült neki, mert 16-ig korábban is eljutott, a negyeddöntő pedig nem jött össze neki.

"Kezemben volt az asszó, nem tudom, mi történt, rövidzárlat mindenkinél előfordulhat" - értékelte teljesítményét.

"A 16 közé jutásnak örülök, pozitívan értékelem a versenyt, mert jól vívtam. Elégedett viszont nem vagyok, vereség után senki sem lehet az" - tette hozzá.

Kreiss a 16., Kondricz Kata a 25., Mohamed Aida a 28., Lupkovics Dóra pedig az 56. helyen végzett.

