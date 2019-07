Fűre lépni szabad - nehéz tippelni a wimbledoni rajt előtt

Az All England Lawn Tennis and Croquet Clubot 1868-ban alapították a Worple Roadon, ahol 1877 júliusában bonyolították le az első tornát - csak férfi egyesben. A 22 résztvevő közül a londoni Spencer Gore lett az első bajnok, a döntőt mintegy 200 néző látta. Amikor 1882-ben a tenisz kiszorította a krokettet (nincs köze a kriketthez) a klubban, lerövidítették a nevét, ám 1899-ben hagyományőrzési okokból visszavették a "croquet" szót. A főpályát minden irányból körbevette a többi pálya, ezért Centre Courtnak hívták. A nők és a férfi párosok 1884-ben csatlakoztak a mezőnyhöz, a női és a vegyespárost 1913 óta rendezik meg. Érdekesség, hogy 1922-ig a címvédőknek csak a döntőben kellett pályára lépniük. Az első televíziós közvetítés 1937-ben volt. 1968-ig csak amatőrök vehettek részt a tornán, pénzdíj nélkül.

Az idei tornán már 38 millió fontot (kb. 14,2 milliárd forintot) osztanak szét a tornán, ez 12 százalékkal több a tavalyinál. A győzteseknek 2 millió 350 ezer fontot utalnak.

A 17 hektáros komplexumban 19 versenypálya és 22 gyakorlópálya található, egyszerre 38 500 szurkoló tartózkodhat benne.

Csapadék esetén 1971 óta letakarják a pályákat, a center "huzata" egy tonnát nyom, és 17 ember fél perc alatt tudja ráhúzni a játéktérre. Az idei torna egyik legnagyobb újdonsága az, hogy a Center Court mellett immáron egy másik stadionban, az 1-es pályán is lehet játszani, amikor éppen az időjárási körülmények nem engedik meg a szabadtéri játékot. Tetőt kapott a feje fölé a torna második legnagyobb arénája, a Court 1, amely több mint 12 ezer nézőt képes befogadni. Wimbledon lett ezzel a harmadik Grand Slam torna, amelyik legalább két befedhető pályával rendelkezik az Australian Open és a US Open után. Ez azt jelenti, hogy sötétedést követően helyi idő szerint egészen este 11 óráig folytatódhat a játék mindkét központi pályán. Ehhez szükség van a tető behúzására, mivel így működnek megfelelő hatékonysággal a reflektorok. Este 11-kor viszont berekesztik a játékot mindkét pályán a helyi törvények miatt, mint ahogy történt az a tavalyi Djokovic-Nadal elődöntőn is, amit így másnap a női egyéni döntő előtt kellett befejezniük.

S ha már újdonságok!

Az egyes versenynapokra kilátogató nézők még több teniszt kapnak ezentúl a pénzükért,

hiszen idén már "nincs kőbe vésve" a fél tizenkettes kezdés. Ehelyett már tizenegykor pattogni fognak a labdák a külső pályákon, a két legnagyobbat leszámítva. Ezt a szervezők a játékosok érdekeivel, pihenőidejével indokolták: így több idejük lesz befejezniük a mérkőzésüket, hiszen az elmúlt évek tanulsága szerint jó néhány összecsapást kellett félbeszakítani és másnap befejezni az angol fővárosban sötétedés miatt

A legkomolyabb újdonság azonban nem ez. A hagyományok, mint például a játékosok számára kötelező fehér öltözet, a verseny utáni fogadás, amely a férfi és a női győztes nyitótáncával veszi kezdetét, vagy éppen a tie-break mellőzése a döntő szettben sok kritikát kapott az elmúlt időszakban. A verseny szervezői a klasszikus népmesei „hoztam is ajándékot, meg nem is” megoldást választották: és leginkább a résztvevők panaszára, idén már bevezetik a döntő szett rövidítést, amennyiben a felek elérik a 12-12-es állást.

A férfiaknál a tavalyi torna a világelső Novak Djokovic diadalmenetéről szólt, a 32 éves szerb játékos azóta a US Openen és Melbourne-ben sem talált legyőzőre, így 16. GS-címéért lép pályára Londonban. Legnagyobb kihívója a 20 Grand Slam-trófeával rekorder és a minap Halléban tizedszer győztes svájci Roger Federer lehet, de az immár 12-szeres Garros-bajnok Rafael Nadal is esélyesnek számít. A volt világelső - aki tavaly emlékezetes, kétnapos meccsen kapott ki Djokovictól az elődöntőben - párizsi sikere óta egyetlen tétmeccset sem vívott.

A női versenynek ezúttal nincs kimagasló esélyese. Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams gyenge szezont fut, a Roland Garrost megelőző három tornáján egészségi problémák miatt visszalépett, majd Párizsban a 32 között kiesett. A fogadóirodák szerint győzhet a világranglistán második japán Oszaka Naomi, a Garros-bajnok ausztrál Ashleigh Barty, de a Angelique Kerber, Simona Halep, vagy Petra Kvitova is. A női mezőnynek azonban vélhetően nem ők lesznek az igazi sztárjai, hanem egy 15 éves csodatini. Az amerikai Cori Gauff jelenleg a 301. a világranglistán, és ő a Roland Garros tavalyi junior bajnoka, aki a wimbledoni selejtezőben is csak szabadkártyával indulhatott - sikerrel, hiszen most a főtábla vár rá. Soha senki nem jutott fel ilyen fiatalon a selejtezőből a nagy versenyre! (2009-ben a brit Laura Robson szerepelt 15 évesen a wimbledoni főtáblán szabadkártyával.)

A tornán két magyar versenyzőnek szurkolhatunk: a világranglistán 50. Fucsovics Márton a selejtezőből főtáblára került osztrák Dennis Novak ellen kezdi meg szereplését. Babos Tímea a párosok mezőnyében a francia Kristina Mladenoviccsal az oldalán első kiemeltként vág neki a viadalnak, vegyespárosban pedig Fucsoviccsal együtt szerepel.

Nyitókép: MTI/EPA/KEYSTONE/Peter Klaunzer