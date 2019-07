Már elköltöttek 600 milliárdot, és még csak most kezdődik...

A spanyol bajnokság élvonalában eddig 57 futballista váltott klubot, a legnagyobb fogás eddig a Real Madridé volt, amely 100 millió euróért szerezte meg a belga Eden Hazard-t a Chelsea-től. Mellette kifizettek már 60 milliót Luka Jovicért, 50-et Eder Militaóért, 48-at Ferland Mendyért és 40-et Rodrygóért. A Barcelona egyelőre csak egy kapust vett 35 millió euróért (a brazil Netót a Valenciától, amely cserébe ugyanennyiért elvitte a holland Jasper Cillesent a katalánoktól), és a napokban jelenti be hivatalosan a holland Frenkie de Jong szerződtetését (75 millió euró).

A La Liga klubjai eddig csaknem 700 millió eurót fizettek ki futballistákra, noha csak most indul be igazán a piac. Még várat magára az Antoine Griezmann-Barcelona-ügylet, és napirenden van Neymar visszatérése a Camp Nouba, ezek még százmilliókkal dobhatják majd meg a mérleget, ahogy Paul Pogba tervezett madridi érkezése is okba kerülhet, ás az Atletico Madrid is elköltötte már papíron a Griezmannért várt 120 millió eurót egy portugál tinédzserre, Joao Felixre.

A Bundesligában egyelőre még nincs nagy mozgás, ha leszámítjuk, hogy a Bayern megvette Theo Hernandezt az Atletico Madridtól 80 millióért, és a bajoroktól visszatért a Dortmunda Mats Hummels 30 millióért. Eddig harminc üzlet született, és 400 millió eurót költöttek a csapatok. A Bayern vette egy másik francia világbajnokot is, Benjamin Pavard 35 millió euróba került, a Dortmund pedig az egyik Hazard testvért, Thorgan szerezte meg 25 millióért a Mönchengladbachtól.

Angliában a Premier League-ben már május 17-én megnyílt a futballpiac, és korábban, augusztus 9-én zárul, ennek ellenére csak 20 megállapodás született 305 millió eurós értékben. Eddig Aaron Wan-Bissaka a legdrágább, a Manchester United 55 millió eurónyit fizetett érte, utána a Barcelonától az evertonhoz igazoló Andre Gomes következik 26 millió euróval. Az igazi nagy költők, a City vagy a Liverpool még ki sem nyitották a pénztárcáját, de drága kiszemeltek már vannak.

Az olasz Serie A piaca is csak most pörög majd fel, a Juventus, a Napoli, az Inter és a Milan is készül nagy bejelentésekre, de egyelőre a görög Kosztasz Manolas a nyár legdrágább igazolása: 36 millió euróért költözik Rómából Nápolyba.

A francia Ligue1 klubjai egyelőre nagyon szerényen költekeznek: kevesebb mint 60 millió euró fogyott eddig. A Reims 15 millió eurója M'Baye Niangért eddig a rekorder. Ott van azonban a PSG, amely nyilván tovább erősíti keretét az áhított BL-győzelem érdekében, és ha Neymar valóban elhagyja a francia fővárost, lesz is arra pénz, hogy új játékosok érkezzenek a Parc des Princes-be.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Rodrigo Jiménez