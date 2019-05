Aranykovács Vargák: igazi mestermunka

Ismét aranyérmes lett a Ferencváros férfi vízilabda OB I-ben. Az FTC a döntő harmadik meccsén a Komjádi-uszodában is nyert az OSC ellen, ezúttal 8-8-as döntetlen után a büntetőpárbajban, így söpréssel védte meg bajnoki címét.

A szerda meccsen Varga Zsolt, a bajnok vezetőedzője szerint az volt a kulcs, hogy kétgólos hátrányból is vissza tudtak kapaszkodni, mert amikor sikerült megfordítani az állást, átbillentette a csapatot, és elhitték, hogy nyerni tudnak.

"Egy ilyen sorozatban, amikor az előző mérkőzésen ennyire kimagaslóan játszottunk, mindig jön a visszaesés. Nem tudom, miért van mindig hullámvölgy annál a csapatnál, amelyik előnyben van, de megfigyelhető ez a jelenség minden csapatsportban" - mondta a szakvezető, és tömör véleményt is mondott az aranycsatáról:

"Összességben ez egy nagyon jó döntő volt."

Varga Zsolt szerint teljesen más ez a siker, mint a tavalyi volt, mert akkor kihívóként a bombaerős Szolnok ellen kellett nekimenni a sorozatnak, és csak az utolsó, döntő mérkőzésen sikerült felülkerekedni.

"A mostani nem hasonlítható a tavalyi bajnoki címhez. Most címvédőként kellett játszanunk, ez megint más. Idén a BL-ben is szerepeltünk, ami sokkal nagyobb terhet rótt a csapatra. Sokkal több volt a sérülés és a betegség. Egy-egy kulcsjátékos mindig hiányzott, talán a BL-ben szerezhettünk volna több pontot, de

a kitűzött céljainkat elértük: megvédtük a címünket és ott vagyunk a Final Eightben is"

- értékelt a Fradi edzője. Mint mondta, most pihenőt erre a hétre a csapatnak, mert úgy érzi, hogy elfáradtak a játékosok, érzelmileg és fizikálisan is, aztán marad tíz napjuk felkészülni a BL döntőjére.

"Egy döntőt megnyerni ötméteresekkel nagyon jó, akkor is, ha ez nem az ötödik meccs volt.

Jó emlék lesz ez a döntő"

- mondta a finálé utolsó mérkőzésén négy gólt jegyző Varga Dénes, ugyanakkor ebből az eredményből szerinte nem lehet következtetéseket levonni a Bajnokok Ligája nyolcas döntője előtt, mert az egész szezon azt bizonyítja, hogy nagyon más a magyar bajnokság és a nemzetközi kupasorozat, mások a csapatok, más a játékfelfogás és a játékvezetői felfogás is.

"Bizonyos szempontból jobb ez a csapat, mint a tavalyi, de amikor kellett, az is nagyot játszott, például a döntő ötödik, utolsó mérkőzésén a Szolnok ellen. Akkor nagy előnyünk volt, hogy mi nem játszottunk az Euroligában, most egyébként ezzel élhetett volna az OSC is. Most talán gördülékenyebb a játékunk, és több a fiatalabb pólósunk, akik más tempót tudnak diktálni" - tett különbséget a két bajnokcsapat között.

A következő nagy feladat a Final Eight esélyeiről viszont nem akart beszélni, mert

most csak a negyeddöntős ellenféllel, a horvát Jug Dubrovnikkal akar foglalkozni.

"Az a célunk, hogy az előttünk álló két hétben a maximumot kihozzuk magunkból arra a Dubrovnik elleni meccsre" - mondta a bajnoki döntő legeredményesebb játékosa, aki tizedik bajnoki címét szerezte meg.

