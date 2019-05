Kitört a futballháború: kettészakad Európa

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a legnagyobb futballklubokat tömörítő szervezettel (ECA) közösen dolgozik az európai kupasorozatok reformján. A New York Times által megszerzett dokumentumok szerint tervben van egy 32 csapatos szuperliga, amelyben a legtöbb együttes alanyi jogon szerepelhetne, és mindössze négy kiadó helyre pályázhatna az UEFA 55 tagországának többi csapata. A név maradna Bajnokok Ligája, de jóval több mérkőzés lenne, hétvégén is. Az innen kiszorulók a szintén 32 résztvevős, változatlan elnevezésű Európa-ligában próbálkozhatnának, és a legjobb négy csapat helyet cserélne minden szezon végén az új BL utolsó négy helyezettjével. Ezenkívül lenne egy harmadik, 64 csapatos divízió is.

A hír hallatán összeült az 25 európai labdarúgóligát tömörítő Európai Ligák, és közleményben tiltakozott az UEFA tervei ellen. A szervezet szerint az új rendszerrel" csak néhány gazdag és befolyásos klub járna jól", és súlyos károkat okozna a ligáknak és a nemzeti bajnokságokban szereplő csapatoknak. Az Európai Ligák ezért olyan módosításokon dolgozik, amelyek az európai és a nemzeti mérkőzéssorozatok hosszú távú szakmai és pénzügyi fenntarthatóságát is lehetővé teszik.

A szervezet azt is jelezte, hogy az UEFA-nak a gyökerektől kezdve kellene átalakítania a kuparendszert, de úgy, hogy egyeztet az európai futball minden fontos szereplőjével.

Nyitókép: MTI/EPA/Valentin Flauraud