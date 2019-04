Három év után nyert a Ferencváros otthon a Paks elle

Az éllovas Ferencváros 3-0-ra nyert a vendég Paks ellen. A mérkőzés 31. másodpercében előnyhöz jutott a Ferencváros - Dvali távoli lövése Lenzséren változtatott irányt -, majd a 4. percben a léc mentette meg a paksiakat a következő találattól, ettől azonban nem jött lendületbe az összeszokatlan csapattal kezdő házigazda. A szervezett vendégek jól zártak a térfelükön, és idővel bátor mezőnyjátékot is kezdeményeztek. A Ferencváros a második felvonást is gyors góllal kezdte - Nagy Gergely védését követően a kipattanóból Nguen volt eredményes közelről -, ezt követően Simon András három perc alatt begyűjtött két sárga lapot, így a vendégcsapat emberhátrányba került. A házigazdák ennek ellenére sem tudták felgyorsítani a tempójukat, így hiába irányítottak, lehetőségeik ritkán adódtak, újabb gólt pedig csak a hajrában a csereként beállt Böde révén értek el.

A házigazda Újpest a hajrában fordítva 2-1-re nyert a Mezőkövesd ellen. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a mezőnyben, a vendégek azonban veszélyesebbek voltak a kapura. Az Újpest csupán egyszer, míg a kövesdiek hatszor próbálkoztak a gólszerzéssel, s utóbbiak a félidő derekán meg is szerezték a vezetést. A szünetben Nebojsa Vignjevic, a fővárosiak edzője kettős cserével próbált frissíteni csapatán, ez pedig megtette a hatását: a második játékrészben átvette a kezdeményezést az Újpest, a Mezőkövesd jobbára a védekezésre és az eredmény őrzésére rendezkedett be. A vendégek ellenállását aztán olyannyira jól sikerült megtörnie a hazaiaknak, hogy a hajrában két perc alatt két gólt szereztek, ezzel meg is nyerték a mérkőzést. Traoré, a hazaiak dél-afrikai csatára egymás után a harmadik mérkőzésen lőtt gólt 11-esből.

A Debrecen hazai pályán 3-1-re legyőzte az MTK Budapestet. Az első pillanattól fogva támadólag lépett fel a hazai környezetben kiválóan szereplő (a mérkőzés előtt 8 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereség) Debrecen, s a balhátvéd Ferenczi János szezonbeli első és második góljával bő húsz perc után magabiztos előnyt szerzett. A Debrecen könnyedén eldönthette volna az összecsapást, de kimaradtak a helyzetei, míg az MTK a 42-szeres válogatott Torghelle Sándor szépségdíjas találatával "visszajött" a mérkőzésbe. A fordulást követően a kék-fehérek próbálkoztak többet az egyenlítés reményében, azonban a félidő közepén a Debrecen Bódi Ádám kapáslövésével visszaállította a kétgólos különbséget. Az MTK a 79. percben ziccert rontott, ezzel pedig gyakorlatilag az utolsó reménye is elszállt az egyenlítésre. A hazaiak az utolsó percekben egy-egy kontrából még szerezhettek volna gólt, de az eredmény nem változott.

Felcsúton tapogatózó játékkal kezdődött a "kiesési rangadó", az első helyzetre negyedórát kellett várni, akkor Felipe bravúros védéssel mentette meg a vendégeket a góltól. Alig pár perccel később emberhátrányba kerültek a felcsútiak, Sós utolsó emberként szabálytalankodott, ráadásul tetézte a hazaiak gondját, hogy Gosztonyi a megítélt szabadrúgásból azonnal betalált. A kiállítás döntően befolyásolta a találkozó kimenetelét, innentől fölényben játszott a Kisvárda, amely kisvártatva megduplázta az előnyét. A folytatásban ugyan nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Puskás Akadémia, de a Kisvárda az első helyzetét értékesítette a második félidőben, így végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a hazaiakban nem volt erő még a szépítésre sem, míg a vendégek jobbára csak az eredmény tartására törekedtek, de büntetőből még magabiztosabbá tették a sikerüket.

Diósgyőrben kiegyenlített, lüktető játék zajlott az első félidő első felében, akadt egy-két helyzet mindkét oldalon, de inkább küzdelmes, mint színvonalas volt a mérkőzés ebben a szakaszban. A párharcokból érződött, hogy nagy a tétje az összecsapásnak, sok volt a szabálytalanság. A félidő felétől fölénybe került a Haladás, szépen építkezve, pontos passzokkal jutott el többször a hazaiak kapujáig, egy-két alkalommal közel állt a gólszerzéshez, de nem született meg a vezető találat. A hazaiak ebben a periódusban jórészt védekeztek, csak az utolsó öt percben vezettek ismét támadásokat. A szünet után is élénk maradt az iram, de ekkor már egyértelműen DVTK irányított, percekre a kapuja elé szegezte a Haladást, komoly gólveszélyt azonban keveset tudott kialakítani. Aztán megint kiegyenlítettebbé vált a játék, majd a Haladás a hajrához közeledve egy szöglet után megszerezte a vezetést, és ezzel végül meg is nyerte a mérkőzést.