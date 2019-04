Hosszú Katinka: robot akarok lenni

Hosszú Katinka nagyon jó úton halad a céljai felé - állítja a háromszoros olimpiai bajnok úszónő a Nemzeti Sportnak adott interjújában. A marseille-i versenyen a két vegyesúszószámban elért időeredményei már azt mutatják, hogy visszatért régi önmagához, de aztán a debreceni országos bajnokságon egyik kedvenc számában, a 200 pillangón csak a harmadik lett.

"Bele sem gondoltam, hogy van olyan opció, hogy én nem úszom kétszáz pillangón a nyári világbajnokságon – na, ebből a szempontból volt csak igazán nagy ez a pofon.

Újból tudatosult bennem, hogy nem számít, mennyit úsztam előtte, hogy ki vagyok és honnan jöttem, amikor felállsz a rajtkőre, csak a táv számít. Amúgy jól is jött ez a pofon, a tüskét viszem magammal, mert ugyan kategorikusan nem jelenthetem ki, hogy elbíztam magam az ob előtt, de majdhogynem…" - mondta Hosszú Katinka, és elárulta, hullafáradtan állt oda az ob első napján, és amikor csak a hatodik idővel került a döntőbe, elkezdett "rinyálni".

Azt mondta, az elmúlt években nemigen került hasonló szituációba, nem kellett a szó valódi értelmében kvalifikációt vívnia ahhoz, hogy indulhasson egy világversenyen. A kudarc ellenére sem adja fel a 200 pillangót, sőt annak dacára sem, hogy a tokiói olimpia programjában ez a szám és a 200 vegyes üti egymást.

"Mérges voltam magamra – az a legrosszabb, hogy nincs mód a javításra, nem tudom megmutatni, hogy tényleg jó vagyok pillangón.

Lehetek én gyorsabb bárkinél később a versenyeken, abból világbajnoki érem már nem lesz…"

- mondta, és hozzátette, az mutatta, hogy jó formában volt pillangóúszásban is, hogy az ob végén 100 méteren egyéni csúcsot ért el.

A felvetésre, hogy az emberekben talán nagyobb szimpátiát ébreszt, ha azt látják, hogy Hosszú Katinka sem robot, az úszónő keményen felelt: "Én viszont nem szeretném azt látni, hogy nem az! Persze, a hétköznapokban nekem is vannak nehézségeim, egyéb teendőim, ott nem vagyok robot, de

az uszodában, amikor hozni kell az eredményeket, továbbra is robot akarok lenni!"

A mostani harmadik helyet tanulságként elteszi, és arra fogja emlékeztetni, hogy mindig profinak kell lennie és mindenre oda kell figyelnie.

A magánéletéről is beszélt, mint mondta, sokat segít neki, hogy kimondták a válását Shane Tusuppal, mert a múlt már nem húzza vissza. Hosszú rájött arra, hogy maximalista, most tudatosult benne, és ettől sokkal könnyebb lett sok minden. Tudatosan keresi a boldog pillanatokat: "Reggel, sőt, már esténként is azt várom, hogy mehessek újra edzésre, jó a csapat körülöttem, ahogyan minden más is. Azt csinálom, amit szeretek, és arra megyek, amerre szeretnék."

