Marco Rossi exkluzív: a válogatott más szint, mint az NB I kétezer nézővel, tét nélkül

- Márciusban voltak az utolsó Eb-selejtezők, a következő meccsek júniusban lesznek, várja már, hogy találkozzon a kerettagokkal?

- Nagyon várom már, hogy együtt legyen a keret. Két válogatott mérkőzés között is rendszeresen találkozom a játékosokkal, amikor megnézem őket a klubjukban. Sok mérkőzést megnézek, példul a Vidi és a Ferencváros meccseit, de mindehova elmegyek, ahová csak tudok. Jó a kapcsolatom a klubokkal és az edzőkkel is, sok magyar játékos került a célkeresztünkbe eddig. Idén eddig csak a Vidiből, a Fradiból és a Honvédból hívtam be játékosokat az NB I-ből. Nem azért, mert a többiek előtt zárva lenne a válogatott keret kapuja, de egyelőre csak ennek a három csapatnak a futballistái álltak készen a nemzetközi szintű találkozókra.

- Hány játékost figyelnek a kollégáival?

- Az egész NB I-et nyomon követjük, a legtöbb meccset élőben nézzük meg a kollégáimmal. Általában minden statisztikát átnézünk. Minden héten legalább 40 játékost figyelünk, a külföldön és Magyarországon játszó labdarúgók mutatóit egyaránt lessük.

- Mik a legfontosabb szempontok a válogatáskor?

- Először is a legfontosabb, hogy jó állapotban legyenek a játékosok, és ha lehetséges, még jobb formában futballozzanak. A szezon vége kicsit más lesz, mert kissé fáradtan érkeznek a válogatotthoz a labdarúgók, akkor is ha már nem lépnek pályára minden hétvégén. Ezért fontos, hogy

jó erőnlétük legyen, és erős személyisségel rendelkezzenek a nemzetközi szinthez, nem elég ha csak jó képességeik vannak.

Nagyon fontos az is, hogy tudjanak nyomás alatt futballozni, mint legutóbb Szlovákiában és a horvátok ellen a Groupama Arénában, ahol telt ház volt, és a szukolók, a média és az egész ország nyomást gyakorolt rájuk. Ez egészen

más szint, mint 2000 néző előtt pályára lépni célok nélkül a bajnokságban.

A képességeket tekintve a magyar labdarúgóknak jó a technikai és taktikai képzettségük, intelligens futballistákról beszélünk, akik fejlődőképesek. Én olyan játékosokat keresek, akiknek a képességeik megfelelnek a modern futball elvárásainak, versenyképesek, gyorsak, robbanékonyak.

- Hét éve dolgozik Magyarországon, mennyit fejlődött azóta a magyar futball?

- 2012 óta élek itt, azóta több szempontból is sokat fejlődött a magyar futball. A szövetség az állammal együtt támogatja a sportágat, sok új stadion épült, több akadémia is nyílt az utóbbi időszakban. Az utóbbi 2-3 szezonban már háromszor annyian futballoznak Magyarországon, mint 7 évvel ezelőtt, profi és amatőr szinten egyaránt, a szövetség ezen a téren jó munkát végzett. Ennek több összetevője is van, a háttér, az infrastruktúra, és a szervezettség. Ezeken a területeken keményen kell dolgozni azért, hogy versenyképesek és sikeresek legyünk.

- Melyik játékos fejlődött a legtöbbet, amióta ön a szövetségi kapitány?

- Nem tudok egyetlen nevet kiemelni.

Amikor tavaly szeptemberben először találkoztunk Telkiben, az egész keret, minden játékos rosszkedvű volt, feszült volt a légkör,

senki nem tudott mosolyogni. Látható volt, hogy a futballisták a korábbi eredmények miatt nem voltak túl boldogok. Mondtam nekik, hogy legyenek büszkék arra, hogy a hazájukat képviselhetik, ezért az egész ország felnéz rájuk. Kértem őket, hogy már az elején legyünk őszinték egymáshoz, kövessenek engem, harcoljunk, küzdjünk együtt mindenki ellen, és akkor elégedettek és boldogok lesznek.

Nyitókép: MTI/EPA/Valda Kalnina