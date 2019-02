Visszatér Magyarországra a kanadai hokilegenda

A magyar női válogatott közel került ahhoz, hogy feljusson az A csoportba, és hogy akár a következő, 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra is kiharcolja a részvételt. Ebben segíthet felhalmozott rutinjával és kivételes tudásával mentoredzőként Pat Cortina. Az idei divízió 1/A csoportos világbajnokságot Budapesten rendezik áprilisban, a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban.

Pat Cortina Jari Risku szövetségi kapitány oldalán már a női válogatott mellett lesz a csütörtöktől szombatig tartó franciaországi felkészülési tornán is, ahol a mieink a házigazdák mellett a szlovák és a norvég csapattal találkoznak.

“Mindig nagyszerű érzés visszatérni, Magyarország örökre különleges és fontos hely lesz a számomra – mondta Pat Cortina. – Önök, magyarok mindig nagyon jól bántak velem, felejthetetlen pillanatokat élhettem át itt, amelyeket örökké nagy becsben fogok tartani.

A lehetőség, hogy újra itt dolgozhatok, izgalommal tölt el. Remélem, tudok segíteni.”

Pat Cortina nem először dolgozik női jégkorongozókkal, évekkel ezelőtt részt vett az olasz válogatott munkájában. Arról, hogy másképpen kell-e felkészíteni őket, mint a férfiakat, így nyilatkozott: “Úgy látom, a női hoki sokat fejlődött az elmúlt években, a technikai készségek rengeteget javultak. Várom már, hogy a héten alaposabban is megfigyelhessem a meccseket. Azon kívül, hogy itt nincs ütközés, nem nagyon van különbség a nők és a férfiak felkészülésében. Ez jégkorong, amit szenvedélyes sportolók játszanak, akik számára megtiszteltetés, hogy Magyarországot és a magyar hokit képviselhetik.

Mindent meg fogok tenni, amit tudok, hogy segítsem ezt a különleges csapatot.”

Hogy képesek lehetnek-e a lányok egy ugyanolyan történelmi sikerre, mint a férfiak Szapporóban? “Erről még korai beszélni, nem látom a teljes képet. Számomra most az a legfontosabb, hogy elhiggyük, ez lehetséges, és mindent beleadjunk ennek érdekében. Mi alakítjuk a hozzáállásunkat, a munkamorálunkat. Ezeknek minden nap olyannak kell lenniük, mintha már az élvonalban szerepelnénk, vagy az olimpiára készülnénk. Erre összpontosítunk majd.

Álmodni fontos, a legfontosabb azonban az, hogy dolgozzunk, és megragadjunk minden lehetőséget az álmok elérésére.”

Pat Cortina szövetségi kapitányként 2003-tól irányította a magyar férfiválogatottat, a feljutással végződő 2008-as divízió 1-es világbajnokságon Szapporóban, majd a 2009-es svájci A csoportos vb-n is ő állt a kispadon. A kanadai-olasz szakember az elmúlt évtizedben irányította az EBEL-es Innsbruckot, a DEL-es EHC Münchent és Schwenninger Wild Wingst, valamint Németország válogatottját is több világbajnokságon – most pedig közel tíz év után ismét hazánkban dolgozhat.

Nyitókép: MTI/EPA/Steffen Schmidt