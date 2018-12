Férfi kézilabda-vb: Nagy László is tagja a bő keretnek

Nagy László, a Telekom Veszprém jobbátlövője is tagja a januári, dán-német közös rendezésű világbajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott hétfőn kihirdetett bő keretének. A 201-szeres válogatott játékos tavaly októberben lemondta a szereplést a nemzeti csapatban, de a júniusi, Szlovénia elleni világbajnoki selejtezőre visszatért, és kilátásba helyezte, hogy szükség esetén a januári tornán is számíthatnak rá.

Az átlövő múlt héten az InfoRádiónak még arról beszélt, hogy a pályán, de akár a pályán kívül is szívesen segíti a csapatot. Kifejtette, hogy a válogatottból három játékos párja is gyermeket vár, és elképzelhető, hogy a vb alatt nekik haza kell jönniük, ezért is került szóba a visszatérése.

"Lehet, hogy már nem 60 perces meccsekre van beállva a szervezetem, de igyekszem mindenben segíteni" - mondta a 37 éves Nagy László.

Csoknyai István és Vladan Matics szövetségi kapitányok most 28 fős keretet hirdettek, és ezt kell a világbajnokság rajtjára 16 fősre kell szűkíteni, de két-két cserére a csoportkör, a középdöntő, és az egyenes kieséses szakasz közben is lesz lehetőségük.

A csapat december 27-én kezdi meg a felkészülést, január 3-án és 6-án Dániában lép pályára a házigazdák ellen.

A világbajnokságot január 10. és 27. között rendezik, a magyarok a koppenhágai D csoportban Svédországgal, Katarral, Argentínával, Egyiptommal és Angolával találkoznak. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

A világbajnokság győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.

A magyar férfi válogatott 28 fős vb-kerete: kapusok: Bartucz László (Grundfos Tatabánya), Borbély Ádám (Orlen Wisla Plock, lengyel), Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)



jobbszélsők: Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE), Vasic Marko (Csurgói KK)



jobbátlövők: Ancsin Gábor (Ferencváros), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Bartók Donát (TBV Lemgo, német), Máthé Dominik (Balatonfüredi KSE), Nagy László (Telekom Veszprém)



irányítók: Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Faluvégi Rudolf (HBC Nantes, francia), Lékai Máté (Telekom Veszprém), Szöllősi Balázs (Grundfos Tatabánya)



beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Debreczeni Dávid (Ferencváros), Schuch Timuzsin (Ferencváros), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya), Vilovski Uros (HE-DO B.Braun Gyöngyös)



balátlövők: Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Ilyés Ferenc (Grundfos Tatabánya), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Ademar León, spanyol), Szita Zoltán (Balatonfüredi KSE)



balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya), Varsandán Milán (HE-DO B.Braun Gyöngyös)

