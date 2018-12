Kiemelt szponzor állt az FTC mellé

A klub és az MVM Zrt. közleménye szerint a nemzeti energetikai vállalat mostantól az FTC, és ezen belül a különböző egyéni és csapatsportágak szakosztályainak kiemelt támogatójaként segíti a zöld-fehér sportolók sikereit. A stratégiai megállapodás alapján az MVM az érintett szakosztályoknak nem csupán a felnőtt sportolóit, hanem az U14-es korosztálytól kezdve az utánpótláskorú versenyzőit is támogatja. A szponzoráció fejében a vállalat az FTC sportközpontjában, labdarúgó-stadionjában, edzőpályáin, edzőtermeiben, a pályák menti perimétereken, molinókon, kijelzőkön, a klub médiafelületein, hírleveleiben, online és közösségi média csatornáin, illetve a sportolók mezfelületein jut megjelenési lehetőséghez, illetve egyebek mellett egyes létesítmények névadási jogaival is élhet.

"Az MVM Csoport stratégiai céljai közé tartozik a fiatal generációk támogatása, ezért is támogatjuk nagy örömmel Magyarország egyik legsokrétűbb, legsikeresebb tornaklubját, hazánk sportsikereit, illetve a jövő legkiemelkedőbb sportolóinak fejlődését, a sportolási körülményeik javítását, és ezzel további fantasztikus eredmények megszületését" - emelte ki Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A közlemény kitér arra is, hogy Magyarország harmadik legnagyobb vállalataként az MVM számára az együttműködés módot ad a meglévő és potenciális ügyfelek elérésére, a csoport márka- és szolgáltatásismertségének növelésére, üzleti céljainak támogatására. A különböző sportágakon keresztül pedig a vállalatnak lehetősége nyílik a fiatal generációk vagy éppen a nők megszólítására, a fenntarthatóság és az egészséges életmód propagálására is, hiszen az együttműködés kiterjed a kisebb és nagyobb szakosztályokra is, a vízilabdától, a szinkronúszáson át az ökölvívásig, kézilabdáig, vagy éppen a jégkorongig.

"Megtisztelő számunkra, hogy az MVM Csoport bizalmat szavazott klubunknak, és nemcsak a férfi labdarúgás, hanem más, szintén sikeres és népszerű szakosztályunk mellé állt" - mondta Kubatov Gábor, az FTC elnöke, hangsúlyozva: a sikerekhez elengedhetetlenül szükségesek a szponzorok. "Lehet bármekkora a Fradi-szívünk, ha olyan megbízható és remekül működő társaság, mint például az MVM Csoport, nem érezné úgy, hogy érdemes mellénk állnia."

A jövőre 120 éves FTC sportolói 29 olimpiai aranyérmet szereztek az egyesület fennállása alatt.