Vári Attila: legyen másfél millió igazolt sportoló Magyarországon

Rengeteg gyerek jön az uszodába, megdupláztuk az igazolt játékosok számát, több mint hétezer igazolt versenyzőnk van - mondta Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség alelnöke a Nagy Sportágválasztón. A szövetség elnöki posztjára is pályázó, de egyelőre a programjáról még beszélni nem kívánó kétszeres olimpiai bajnok pólós hozzátette, először az alapokat kell elsajátítaniuk a gyerekeknek: meg kell tanulniuk úszni. Szerinte hatéves korban el kell kezdeni az úszást, és nyolcévesen a vízilabda speciális képzését is meg kell kezdeni. Utána viszont hosszú idő eltelik, mire kiderül, hogy milyen játékos lesz belőle.

"Nagyon sokat nőnek a gyerekek, ilyenkor elromlik a koordinációs képességük, de a jó edzők sok minden tudnak tanítani nekik ebben az időszakban. Csak 16-17 éves korban lehet látni, hogy mi lesz egy-egy tehetségből, de akkor sem ezerszázalékos biztonsággal. Az is fontos, hogy mit szeretne a sportoló, ha nagy alázattal dolgozik, akkor biztos első osztályú játékos lesz" - mondta Vári Attila.

Több sportág osztozik az uszodai vízfelületeken, nemcsak az úszók és a vízilabdázók, hanem a triatlonisták, az öttusázók vagy a szinkronúszók is ott gyakorolnak, de a volt pólóklasszis szerint ez nem gond, rengeteg uszoda épült, és ennek még nincs is vége.

"Minden sportágban létszámnövekedés van, de még nagyon sok gyereket le lehet igazolni,

mert szeretnénk, ha másfél millió igazolt sportoló lenne Magyarországon" - mondta Vári Attila, de hozzátette, nem a szám miatt fontos ez, hanem azért, mert igazolt sportolóként szakképzett edzők irányításával sportolhatnak a gyerekek.

A tehetséggondozást viszont kényes kérdésnek tartja, mert 2010 óta majdnem minden sportágban robbanásszerű létszámnövekedés volt. A vízilabdában is - nagyrészt a három olimpiai aranyéremnek is köszönhetően - nagyon sok gyerek érkezett az uszodába, és nekik megfelelő képzést is kell biztosítani, a kettőnek egymás mellett kell felépülnie. A szövetség alelnöke úgy látja, nagyon jó az edzői gárda, jól működik a tehetséggondozás, ezt bizonyítja, hogy nemrég világbajnoki bronzérmet nyert a fiú ifjúsági válogatott.

"Rengeteget kell foglalkozni a legjobbakkal, egyéni képzések kellenek, de mellé nagyfokú alázat is a fiatal sportolóktól, mert az iskola mellett kell mindent megtenni, hogy jó eredményt érjenek el" - mondta Vári Attila.

