Üzent a pályán összeeső angol védő

Luis Enrique győzelemmel mutatkozott be a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként, miután csapata 2-1-re nyert a londoni Wembley Stadionban.

A második félidő elején Luke Shaw komolynak látszó fejsérülést szenvedett, amikor ütközött Dani Carvajallal. Az esés nyomán a Manchester United hátvédje néhány pillanatra az eszméletét is elveszítette, hét percig ápolták a földön, és végül oxigénmaszkban és hordágyon vitték le a pályáról. Később kiderült, hogy az öltözőben némileg jobban lett, és telefonon üzenni tudott a családjának. Hosszas ápolása miatt a bíró tíz és fél percet hosszabbított a rendes játékidőt követően.

Később Twitteren is üzent a 23 éves focista: „Köszönöm a megannyi szereteteteket és támogatásotokat. Jól vagyok, és a legjobb kezekben. Küzdő vagyok, úgyhogy hamarosan visszatérek!”

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤??