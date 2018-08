Dárdai Pál rekorderként várhatja a Bundesliga rajtját

A Bayern nem költött a nyáron játékosvásárlásra, Leon Goretzka, a rivális Schalke középpályása érkezett egyedül, ellenben érte nem kellett fizetni, Gelsenkirchenben lejárt a szerződése. (A Bayern kifizetett 10 millió eurót a libériai származású, de már kanadai állampolgárságú Alphonso Daviesért. A 18 éves játékos majd csak január elején csatlakozik a kerethez.) Mindez nagy változás a bajorok korábbi üzletpolitikájához képest, az előző három idényt tekintve 2015–2016-ban 56,00, 2016–2017-ben 17,70, 2017–2018-ban 83,95 millió eurós negatívummal zárta a Bayern az átigazolási szezont. A középső évben is sokat költött, de akkor az eladás szépítette a mérleget. Most két játékost adott el a vezérkar, de közülük Douglas Costa már az előző idényben is a Juventus játékosa volt, a Barcelonát választó Arturo Vidal az egyetlen friss távozó. A következő napokban dől el Jerome Boateng sorsa, aki a PSG-vel tárgyal, Uli Hoeness szerint 50-50 százalék az esély a távozására és a maradására is.

Az élcsapatok közül a Bayern keretének átlagéletkora a legmagasabb, ez ebben a szezonban még aligha okoz azért gondot. Mindazonáltal tény, hogy

hét kulcsember is túl van már a harmincon, Ribéry 35, Robben 34, Lewandowski 30 éves.

Ha a játékoskeretben nincs is nagy változás a Bayernnél, új a vezetőedző, a berlini születésű korábbi horvát válogatott, Niko Kovać, aki egyébként 2001 és 2003 között játékosként szolgálta már a Bayernt. A 46 éves edző sikeres pályát tudhat maga mögött, dolgozott már horvát szövetségi kapitányként, majd dirigálta az Eintracht Frankfurtot, legnagyobb sikerét idén tavasszal elérve. Éppen a Bayern legyőzésével megnyerte csapatával a Német Kupát.

Manuel Neuer, a tavalyi bajnokság nagy részét sérülése miatt kihagyó válogatott kapus az előző szezonbeli üldözőket véli a legveszélyesebb riválisoknak, a Schalkét, a Borussia Dortmundot, a Hoffenheim csapatát, valamint a Bayer Leverkusent és az RB Leipziget emelte ki.

Az ötből kettőben szerepel majd magyar játékos,

az RB Leipzigben továbbra is Gulácsi Péter az első számú kapus, míg a Hoffenheimben Szalai Ádám szerepel.

A válogatott középcsatárnak elsősorban a horvát vb-ezüstérmes Kramarić, a svájci Steven Zuber, a Kölntől vett brazil-német Leonardo Bittencourt, valamint a brazil, s a bécsi Rapidtól visszatért Joelinton lesz a vetélytársa a kezdőcsapatba kerülésért.

Továbbra is Dárdai Pál dirigálja a Hertha BSC-t, immár ő a rekorder: egyetlen kollégája sem áll hosszabb ideje aktuális klubja élén a Bundesliga 1-ben. A berliniek felkészülését különös jelenség zavarta meg az utóbbi napokban: vakondok túrták fel az edzőpályát. A pályamunkások megpróbálták kijavítgatni a gyepet, de annak egy része így is használhatatlanná vált. Ráadásul a vakondokkal óvatosan kell bánni: Németországban védett állatnak minősülnek, megölésük súlyos büntetést von maga után.

A Herthánál Mitchell Weiser távozása a legnagyobb veszteség, ellenben megvette a klub az eddig kölcsönben szerepelt, salzburgi Valentino Lazarót.

Dárdai Pál legidősebb fia, a Németországban édesapjától becenevével (Palkó) megkülönböztetett 19 éves támadó is a keret tagja.

Az átigazolási időszakban a Borussia Dortmund költötte a legtöbb pénzt, a négy legdrágább nyári vételből három (Abdou Diallo, Axel Witsel, Thomas Delaney) a sárga-feketékhez került. A BVB két játékost engedett el Angliába, az ukrán Andrij Jarmolenkót (West Ham United) és a görög Szokratisz Papasztathopouloszt (Arsenal)

Az új idényben a Bundesliga 1 mérkőzései a Sport TV-n lesznek láthatók.

Nyitókép: DAVID HECKER