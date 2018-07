Rekord dőlhet meg a Hungaroringen

Az elmúlt nyolc év adatai alapján a tavalyi év az egyik legjobb év volt bevétel szempontjából a Magyar Nagydíjon, most ehhez képest még 10 százalékkal jobban állnak a szervezők nézőszámban és bevételben is - mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

"Bízom abban, hogy többen lesznek, mint tavaly, nem sok szabad hely van már. A jegyeladások alapán rekordbevételre számítunk"

- közölte az InfoRádió Aréna című műsorában az elnök-vezérigazgató,

Jegyelővétel

A vasárnapi verseny után, hétfőn már elkezdődik a jegyértékesítés a 2019-es évre, tehát már kész jegystratégiával vágnak neki a következő szezonnak, így rengeteget számít a jegyelővétel - jegyezte meg Gyulay Zsolt.

"Gyakorlatilag elővételben kel el a jegyek több mint 90 százaléka, de a napi kasszák is nagyon fontosak"

- tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Az ország egyik legnagyobb turisztikai eseménye

A versenyt annak ellenére, hogy a magyar látogatók kedvezményeket kapnak, még mindig nagyobb számban látogatják külföldiek, mintegy nyolcvan százalék az arányuk, de ez a nemzetközi futamokra is jellemző.

"A hollandok teljes mértékben megtöltik a pályákat. A Német Nagydíjon is lehetett látni, és nálunk is a jegyelővételben, hogy a hollandok most nagyon vezetnek, a németekkel is nagyon partiban vannak" - vélekedett Gyulay Zsolt.

Nyitókép: hungaroring.hu