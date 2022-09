Magyarország közvetít a Balkán és az EU közt - a nap hírei

A magzati életműködés beazonosításához, vagyis lényegében a szívhang meghallgatásához köti a terhességmegszakítást a szeptember 15-étől életbe lépő rendelet. Az erről szóló szabályok már megjelentek a Magyar Közlönyben. Az állapotos nőnek a jövőben egy szülész-nőgyógyász által kiállított leletet is be kell mutatnia, amely rögzíti, hogy a terhes nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta.

Kiemelt feladatnak tartja az egészségügyi szolgáltatási tér platform továbbfejlesztését a területért felelős államtitkár. Takács Péter az Egészségügyi Világszervezet Tel-Aviv-i kétnapos konferenciáján azt mondta: az eeszt-rendszer továbbfejlesztése a személyre szabott gyógyítás egyik eszköze lenne. Hozzátette: a fejlesztők nagy szerepet szánnak a mesterséges intelligencia felhasználásának az orvosok döntésének támogatásában. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy jövőre Budapest ad otthont a WHO környezet és egészség témakörében rendezett többnapos konferenciájának.

Magyarország közvetítő szerepet tölt be a Nyugat-Balkán és az Európai Unió között - mondta a köztársasági elnök a koszovói államfővel tartott sajtótájékoztatóján Pristinában. Novák Katalin kiemelte: Európa békéjéhez, stabilitásához szükséges, hogy a Nyugat-Balkánon is béke és biztonság legyen. Ehhez járul hozzá a békefenntartó erő, valamint a várható európai uniós tagság is a Nyugat-Balkán államai számára. Az államfő a Magyar Honvédség főparancsnokaként meglátogatja a koszovói KFOR-misszióban szolgálatot teljesítő ötszáz magyar katonát.

Magyarország hadereje nélkül a NATO sem lenne ilyen erős, a balti légtérellenőrzési misszióban résztvevő magyar katonák pedig a szövetség védelmén keresztül Magyarország biztonságát is óvják - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a litván légierő repülőbázisán tett látogatásán elmondta, hogy a kalinyingrádi orosz exklávé a legmilitarizáltabb területe Európának.

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes készíti elő a jövőre tervezett pápalátogatást – derül ki egy kedd esti kormányhatározatból. Novák Katalin köztársasági elnök augusztus végén járt a Vatikánban, magánaudiencián. A Ferenc pápával folytatott beszélgetése után megerősítette: hogy az egyházfőnek szándékában áll egy magyarországi látogatás 2023-ban. Ferenc pápa legutóbb tavaly szeptemberben, a budapesti Eucharisztikus Kongresszus záró napján járt Magyarországon.

A fővárosi Városházán a hatályos munkaegészségügyi szabályokat figyelembe véve 20 fok lesz a fűtési időszakban. Egyebek mellett ebben egyezett meg a fővárosi önkormányzat a szakszervezettel. A Főpolgármesteri Hivatal intézkedési tervet készít a fűtési időszakra a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével közösen. A hőmérséklet csökkentése a korábbi 22 fokos szinthez képest 10-12 százalékos megtakarítást jelenthet. Várhatóan szeptember végére készül el az intézkedési terv arról, hogyan lehet csökkenteni a villamosenergia-felhasználást.

Az ukrán fegyveres erők több mint 300 települést, azaz csaknem négyezer négyzetkilométert szabadítottak fel Harkiv megyében az ellentámadás néhány napja alatt - közölte az ukrán védelmiminiszter-helyettes. Hanna Maljar úgy fogalmazott, hogy több mint 150 ezren szabadultak fel a megszállás alól. Szavai szerint az ellentámadás folytatódik addig, amíg az egész régiót vissza nem foglalják. Közben az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy információi szerint az oroszok elkezdték kimenekíteni családjaikat a Krímből és Dél-Ukrajnából.

Politikai párbeszédet sürgetett Ferenc pápa egy sokkal biztonságosabb és nyugalmasabb világ érdekében, miután megérkezett Kazahsztánba. A katolikus egyházfő szerdán részt vesz a világvallások vezetőinek kongresszusán. A katolikus egyházfő a kazah civil társadalom képviselői előtt elmondott beszédében az értelmetlen és tragikus ukrajnai háború végéért esedezett. Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök nem említette Ukrajnát, de általánosságban arról szólt, hogy az emberiség a szakadék szélén áll a globális gazdaság és a vallási etnikai viszálykodások miatt.

Elszállították a múlt héten, 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet koporsóját az edinburgh-i székesegyházból. 24 óra alatt csaknem 26 ezren rótták le kegyeletüket a ravatalnál. II. Erzsébet királynő koporsóját a Buckingham-palotába viszik, ahol az új uralkodó, III. Károly király és hitvese, Kamilla fogadja, majd szerda este átszállítják a Westminster Hallba, ahol négy teljes napra felravatalozzák. A búcsúszertartás szeptember 19-én lesz a közeli Westminster apátságban. A királynőt ugyancsak jövő hétfőn a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik örök nyugalomra.

Meghalt Jean-Luc Godard. A francia új hullám legendás rendezője 91 éves volt. A svájci-francia művész olyan alkotásokkal vált ismerté, mint a Kifulladásig, az Éli az életét, a Bolond Pierrot vagy az Alphaville. A rendező Arany Medve, Arany Oroszlán, és tiszteletbeli César-díjat is kapott, valamint kitüntették az Európai Filmakadémia életműdíjával is.