"A legfontosabb, hogy mindenkinek legyen elég élelmiszere" - a nap hírei

Május 2-ára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Áder János köztársasági elnök. A parlament megbízatása az alakuló üléssel kezdődik, és a következő Országgyűlés megalakulásáig tart. Az első ülésen beszédet mond a köztársasági elnök, a korelnök, valamint a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. A képviselők esküt tesznek, az államfő pedig javaslatot terjeszt be a miniszterelnök személyére. Megválasztják a parlament elnökét is, aki szintén felszólalhat. A Momentum bojkottálja az alakulóülést. Az új kormány május végén állhat össze.

Ankarában aláírta a magyar-török gazdasági és kereskedelmi bizottság alapító nyilatkozatát a külgazdasági miniszter és a török gazdasági miniszter. Szijjártó Péter kiemelte: cél a gazdasági együttműködés fejlesztése. A magyar kormány 14 milliárd forintos támogatásban részesíti a Sisecam török nagyvállalat mintegy 100 milliárd forintos kaposvári beruházását, illetve hogy az Eximbank 105 millió eurós hitelkeretet nyitott a magyar-török vállalatközi együttműködés finanszírozásának biztosítására.

A legfontosabb feladat, hogy minden embernek jusson megfelelő mennyiségű élelmiszer – ha ez biztosított, utána dolgozik a kormány azon, hogyan lehet mindenki számára megfizethetővé tenni – jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: az ukrán és az orosz gabona és napraforgó kiesése komoly problémákat okoz a nemzetközi piacokon. Megismételte: Magyarország több mint húszmillió ember ellátására képes. Nagy István szerint nem Európának kell leginkább aggódnia az élelmiszer-ellátási problémák miatt, hanem főként az észak-afrikai és közel-keleti országoknak, amelyek nagyban támaszkodtak az ukrán termésre. Szerinte mindennek az lehet a következménye, hogy éhezés lehet ezeken a területeken, mindez pedig újabb háborúkhoz vezethet.

A Nemzetközi Valutaalap arra számít, hogy a közép-kelet-európai régióban Magyarország és Lengyelország éri el az idén a legnagyobb GDP-növekedést, de mindkét ország növekedése alacsonyabb lesz a korábban vártnál. Az IMF előrejelzése szerint a magyar bruttó hazai termék az idén 3,7 százalékkal, jövőre pedig 3,6 százalékkal nő. Az infláció idén 10,3 százalékosra gyorsulhat; jövőre az ütem 6,4 százalékos lehet. Az IMF idén 4,3 százalékos munkanélküliséget vár, amely 2023-ra 4,2 százalékra csökken.

A Világbank rontotta a globális gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését. Jelentősen, 4,1 százalékról 3,2 százalékra vágta vissza prognózisát a szervezet. A Világbank elnöke azt mondta: kemény, egymást átfedő válságok, a koronavírus, az infláció és az ukrajnai orosz invázió indokolta a döntést. David Malpass szerint ezek a tényezők a világ szegénységi szintjének növekedéséhez vezethetnek az energia-, műtrágya- és élelmiszerárak hirtelen megugrása miatt.

Recesszióba sodorhatja a világgazdaságot az ukrajnai háború elhúzódása - áll a Moody's szektorelemzésében. A nemzetközi hitelminősítő alapeseti előrejelzési forgatókönyve azzal számol, hogy a válság legalább néhány hónapig eltart, és az ukrajnai invázió miatt Oroszországra kirótt amerikai, európai és egyéb szankciók legalább két évig érvényben maradnak. A kedvezőtlenebb forgatókönyv Oroszország és Európa energiahordozó-kereskedelmének teljes leállását modellezi.

Kelet-Ukrajnában 480 kilométeres frontvonalon indult meg a nagyszabású orosz offenzíva – írja a BBC. A luhanszki régió katonai kormányzója azt mondta, hogy az orosz hadsereg megpróbálta áttörni Ukrajna védelmét szinte a teljes frontvonal mentén, de eddig csak két területen sikerült áthatolniuk. Az ukrán elnöki tanácsadó korábban arról számolt be, hogy az ország délkeleti részén, Zaporizzsja térségében is megpróbáltak előrenyomulni az oroszok. Az ottani műveletekben mintegy tízezer orosz katona vesz részt. Mariupol körül is folytatódtak a harcok.

Romániában június 30-án véget ér a koronavírus elleni oltási kampány, bezárnak az erre a célra létrehozott oltóközpontok. Júliustól a Covid-19 betegség elleni immunizálás is a nemzeti oltási program részévé válik, a vakcinázást pedig a családorvosi rendelők veszik át. Romániában visszaszorulóban van a koronavírus-járvány ötödik, az omikron variánsnak tulajdonított hulláma.

Lengyelország nem fogad több Covid-19 elleni vakcinát, és nem is fizet értük - közölte a lengyel egészségügyi miniszter. A döntést az ukrajnai háború miatt is keletkezett vis maior helyzettel indokolják és erről már tájékoztatták az Európai Bizottságot és a Pfizer céget is. A lengyelországi vakcinakészletek jóval meghaladják az oltakozási szükségleteket.

Elnézést kért a brit kormányfő a koronavírus-járvány elleni korlátozások megsértéséért, amely miatt a rendőrség pénzbírsággal sújtotta. Boris Johnson ugyanakkor egyenes utalást tett arra, hogy nem készül lemondani tisztségéről. Boris Johnson a modern brit politikatörténet első hivatalban lévő miniszterelnöke, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtottak.