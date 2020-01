Azonnal összeül a NATO a közel-keleti ügyek miatt - a nap hírei

Elkezdődött az egészségügyi rendszer átalakítása - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: a kormány tavaly év végén 36,6 milliárd forintot biztosított az első lépésekhez. Csaknem 18 milliárd forintot kapnak azok a kórházak, amelyek finanszírozási keretük felett láttak el bonyolultabb eseteket, és ezek több forrást igényeltek és 16 milliárd forint fordítható a járóbeteg-szakellátás átalakítására.

A feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását tartja indokoltnak az Igazságügyi Minisztérium - erről már a tavaszi ülésszakon dönthet az Országgyűlés. Az igazságügyi miniszter decemberben kezdeményezett átfogó kormányzati vizsgálatot annak tisztázása érdekében, hogy a győri kettős gyermekgyilkosság elkövetőjének szabadlábra helyezésekor történt-e mulasztás. A jelentés főbb megállapításai alapján a Minisztérium azt javasolja, hogy aki más életére tör, azt ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani.

Három magyar mikrobiológiai készítmény együttes használata segítheti az aszály leküzdését. Az agrárminiszter a technológia bemutatóján a mezőgazdaságot is érintő klímaváltozás egyik legnagyobb kihívásának az aszályt nevezte. Nagy István elmondta: az új komplex talajkezelési technológia, a Vízőr, a baktofil és a talajalga eljárás együttes alkalmazásával a homoktalajok nedvességmegőrzése 35 százalékkal javítható.

Újabb 85 milliárd forintos fejlesztés valósul meg 23 megyei jogú városban az idén a Modern Városok Programban. A projektek előkészítése döntő többségében elindult. A Miniszterelnökség közleménye szerint a programban eddig több mint 1.500 milliárd forintot fizettek ki, ennek kétharmada a hazai költségvetési forrás. A cél továbbra is az, hogy a fejlesztések magasabb életminőséget biztosítsanak a helyi lakosságnak és erősítsék a térség regionális jellegét.

A választás rendje elleni bűntett, valamint garázdaság és súlyos testi sértés miatt indított eljárást Varju László DK-s politikus ellen a Központi Nyomozó Főügyészség. Varju László gyanúsítotti kihallgatásán vallomást tett és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Továbbra is az illegális migráció megállítása a legnagyobb kihívás Magyarország és Európa számára - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente kifejtette: karácsony óta több mint 2 ezer illegális határátlépési kísérletet regisztráltak a hatóságok.

A helyzet elmérgesedésének megakadályozását nevezte a legfontosabb feladatnak a Közel-Keleten a NATO-főtitkára. Jens Stoltenberg a katonai szövetség legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli ülését követően kijelentette: Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától és mindenfajta provokációtól. A NATO-főtitkár a közel-keleti feszültség növekedése miatt összehívott ülés után azt is elmondta: a szervezet és szövetségesei kiállnak az Egyesült Államok mellett Kászim Szulejmáni tábornok meggyilkolása ügyében.

Iránnak soha nem lesz atomfegyvere - jelentette ki az amerikai elnök a Twitteren. Donald Trump megismételte, hogy kormányzata nem engedi meg Iránnak atomfegyver előállítását. Az egymondatos mikroblog-bejegyzést Trump egy nappal azt követően tette közzé, hogy Teherán bejelentette, nem korlátozza többé atomprogramját, nem teljesíti a 2015-ben kötött többhatalmi nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeit.

Az ausztrál kormány 1,4 milliárd dollárt szán a bozóttüzek okozta károk helyreállítására - jelentette be Scott Morrison kormányfő. Hozzátette: minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy segítse a közösségeket az elpusztult környezet helyreállításában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bozóttüzeket még valószínűleg hónapokig nem sikerült eloltani. Ha a tervezett összeg nem lesz elég, további összegeket különítenek el.

Újabb problémát tártak fel a vizsgálatok a Boeing 737 Max típusoknál. Korábban már visszavonták a repülőgépek használati engedélyét a fedélzeti szoftver egyik biztonsági komponensének hibája miatt, miután két gép is lezuhant. Az Index a CNN-re hivatkozva azt írja: Az amerikai Szövetségi Repülésügyi Hatóság decemberi vizsgálatnál olyan korábban nem jelentett hiányosságokat tártak fel a 737 Maxok kábelezésében, amely rövidzárlatot is okozhat. Ez pedig a gép lezuhanásához is vezethet, ha a pilóták nem reagálnak megfelelően.

Olaszországban súlyos mulasztásokat tárt fel a leomlott Morandi híd ügyében a közlekedési minisztérium vizsgálata. Giuseppe Conte miniszterelnök a Repubblica című olasz napilapnak elképzelhetőnek nevezte, hogy kormánya visszavonja az autópályák üzemeltetésére vonatkozó engedélyt az Atlantia infrastruktúra-fejlesztő csoporttól. A társaság tagadta a vádakat .

Nagy mennyiségű higanyt találtak a Nógrád megyei Cereden, egy családi ház pincéjében. Egyelőre nem tudni, hogy miként került a házba a mintegy száz kilogrammnyi mérgező anyag. A katasztrófavédelmet a lakók értesítették, akik nemrégiben vásárolták meg az ingatlant. A katasztrófavédelem munkatársai elvégezték a kármentesítést és értesítették a hatóságokat.