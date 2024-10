Jön Lionel Richie!

Az előadó legnagyobb slágereit felvonultató koncertsorozat 2025. május 31-én Belfastban indul, és tizenhat országot érintve összesen 27 koncertet ölel fel. A turné augusztus 2-án Madridban zárul - jelentette be hétfőn a szervező Live Nation.

Lionel Richie a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója. A 75 éves művész négy Grammy-díjat kapott, emellett begyűjtötte az Oscart és a Golden Globe-ot is, lemezeiből több mint 125 millió fogyott világszerte. Több mint fél évszázada tartó pályafutása alatt olyan slágereket alkotott, mint a Say You, Say Me; a Dancing on the Ceiling; az All Night Long (All Night); az Endless Love; a Lady; a Hello; a Penny Lover; a Truly vagy a Stuck on You. Michael Jacksonnal közösen írta a We Are the World című zenetörténeti jelentőségű slágert.

Az énekes 1949. június 20-án született Lionel Brockman Richie Junior néven. Alabama államban, egy Tuskegee nevű kisvárosban nőtt fel; egyetemi tanulmányai után mérnökként, majd lelkészként tevékenykedett, utóbbinak köszönhetően ismerkedett meg a soul és a gospel izgalmas zenei világával. 1967-ben barátaival megalapította az akkor még Mystics névre hallgató, később Commodores névre átkeresztelt csapatot.

Sikerük az egész hetvenes évekre kiterjedt, olyan slágerek kerültek ki albumaikról, mint az Easy, a Sail On, a Still vagy a Three Times A Lady. A nyolcvanas évek elején egyre többet dolgozott más előadókkal, Kenny Rogers-szel közösen készítette a Lady című dalt, amely a slágerlisták élére került. Hasonló sikert aratott a Diana Ross-szal készített duettje, az Endless Love, amely a Végtelen szerelem című film betétdala volt. Ez a szám a Tamla Motown lemezkiadó cég legsikeresebb kislemeze lett, több mint kilenc héten keresztül vezette a listákat. A sikereket látva Richie úgy döntött, szólókarrierbe kezd és kilépett a Commodores-ból.

1982-ben jelent meg első szólóalbuma: a Lionel Richie című korong több mint négymillió példányban kelt el. Következő lemezén, a Can't Slow Down-on található a Hello és az All Night Long is, az anyag megkapta az év albuma Grammy-díját. 1984-ben fellépett a Los Angeles-i olimpia záróünnepségén, egy évre rá Michael Jacksonnal és Quincy Jones-szal közösen megírta a We Are the World című dalt az afrikai éhezők megsegítésére. 1985-ben adta ki Dancing on the Ceiling című albumát, ezen található a Say You, Say Me, amely a Halálbalett című film betétdala lett - ezért kapott 1986-ban Golden Globe-ot és Oscar-díjat is.

A következő néhány évben elsősorban producerként tevékenykedett. Renaissance című anyaga (2000) megjelenése urán 2001-ben csillagot kapott a Hollywood Boulvard-on a Hírességek Sétányán. 2017-ben a Kennedy Központ életműdíját kapta meg, 2022-ben a Rock & Roll Hall of Fame-be választották, ugyanebben az évben megkapta az American Music Awards Ikon díját, valamint a Kongresszusi Könyvtár Gershwin-díját is népszerű dalaiért.

Tavaly és idén Song All Night Long című műsorával turnézott az Egyesült Államokban, majd Las Vegasban volt fellépéssorozata. Immár nyolcadik évada zsűritag az ABC American Idol című műsorában. Legutóbb társproducerként debütált a The Greatest Night in Pop-ban: a dokumentumfilm a megjelenés első hetében a Netflix filmlistájának élén kezdett 11,9 milliós nézettséggel.

2005-ben már fellépett Magyarországon, akkor a budapesti Felvonulási téren (ma Ötvenhatosok tere) mintegy 200 ezer ember előtt énekelt az ingyenes Kapcsolat-koncerten.