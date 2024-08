Szerdán startol a Sziget Fesztivál, sok újdonság és változás várja a közönséget

"Az építési munkálatok az utolsó simításoknál tartanak, és bár még zajlanak, de ezek már csak a befejező munkálatok. Hétfőn a beköltözés is megkezdődött az úgynevezett Beköltöző jeggyel, de a rendezvény hivatalosan csak szerdán indul" – mondta Kádár Tamás az InfoRádióban.

A Sziget főszervezője a látogatók várható létszáma és összetétele kapcsán elmondta, a tavalyihoz képest idén többen vásároltak bérletet, ami a szervezők számára örvendetes, hiszen a teljes fesztiválélményt csak a rendezvény teljes időtartamára szóló bérlet adja meg. Kiemelte,

külön öröm, hogy a bérletesek között az idei évben sok a magyar, akik még a legkorábbi, super early bird időszakban vásárolták meg bérletüket.

A napijegyek értékesítésének állását mindig csak az adott napon fogják látni, hiszen nagyon sokan az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást.

Kádár Tamás arról is beszélt, hogy a szervezőcsapattal minden évben igyekeznek beépíteni az előző év tapasztalatait a következő rendezvény szervezésébe, elrendezésébe, kialakításába, illetve akár a szolgáltatások árazásába is. Leszögezte: ezek fényében rengeteg változás van idén is.

Az egyik legfontosabb ezek közül a Szigetre való ki- és bejutás. A K-híd állapota folyamatosan romlik, így bizonyos létszám fölött már szűkíteni kell a hídra lépők számát, hogy biztonságosan áthaladhassanak rajta. Éppen ezért az idei fesztiválon a H-híd felé, vagyis dél felé is el lehet majd hagyni a területet gyalogosan is.

A teljes ki- és belépést egy vadonatúj információs rendszerrel segítik, ami LED-kivetítőkön mutatja, melyik irányba hány perc a taxi, hogyan jár a tömegközlekedés, hol van a legközelebbi kijutási pont.

Egy másik fontos változás a fesztivál területén a programhelyszínek elrendezésében van – mondta Kádár Tamás. Több helyszínt összevontak, megnöveltek, megváltoztattak. Hozzátette, ezt akkor lehet a legjobban megtapasztalni, ha valaki kilátogat a Szigetre.

A szolgáltatásokat tekintve korábban viszonylag sok kritika érte a Sziget Fesztivált, főként az ételek árai miatt, ezért továbbfejlesztették a "budget food" rendszert, amiben elérhető áron egy jó minőségű főételt kell kínálnia minden ételárusítónak a rendezvény területén. 3200 forint a maximum, és idén minden egyes szolgáltatóval végigvették, mit tartalmaz ez a "budget menü". A főszervező szerint kimondottan finom és jó főételeket lehet majd ezen az áron megvásárolni.

Az italok ára nem változik a tavalyi évhez képest, vagyis körülbelül ugyanazokon az árakon lehet majd megvásárolni. Van, ami valamivel olcsóbb lett, és olyan is, ami kicsit drágább, de leszögezte, hogy igyekeznek átlagértékben szinten tartani a kínálatot, és nem tovább inflálni az étel- és italárakat.

A Sziget Fesztivál idei fellépői kapcsán a főszervező elmondta:

a rendezvény lineupja egy nagyon sokszínű, számos világsztárt felvonultató összeállítás, vagyis nem csak a Nagyszínpadra érdemes figyelni, bár ott is igen nagy nevek lesznek.

A legnagyobb érdeklődés jelenleg az utolsó napot övezi, a Fred Again és a Skrillex koncerteket, DJ-szetteket. De mindenképpen érdemes szétnézni a kisebb színpadok, vagyis a Revolut Stage, a Bolt Party Arena vagy akár a Yettel Colosseum fellépői között is, hiszen akár éjjel 11 után is világsztárokkal találkozhatunk.

Vagyis azzal, hogy a Nagyszínpad műsora véget ér, az éjszakai élet folyik tovább a Szigeten. Ennek érdekében vezették be a szervezők az éjszakai jegyet, amivel a 23 óra után belépők nagyon kedvezményes áron tudnak egészen hajnalig maradni a fesztivál területén.

Kádár Tamás kiemelte, hogy nem csak zenei produkciókkal várja vendégeit a rendezvény, hiszen van még cirkusz, színház, képzőművészet is a kínálatban, így azt tanácsolja a fesztiválozóknak, hogy minél korábban érkezzenek, hiszen a napközbeni programok színessége a koncertekkel és az éjszakai bulizással adják meg a Sziget Fesztivál teljes élményét.