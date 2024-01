Dudás Viktor a Golden Globe-ról: az Oppenheimer nem volt ennyivel jobb

Mindenki arra számított, hogy a Barbie és az Openheimer fogja tematizálni a díjátadót, és ebbe esetleg egy picit beleszólhat a Megfojtott virágok, ehhez képest az Oppenheimer egyértelműen egyeduralkodó volt az öt díjjal, a Barbie viszont a várakozások alatt teljesített – mondta a Golden Globe-díjkiosztóról Dudás Viktor filmszakértő az InfoRádóban. Azt is hozzáfűzte, hogy még a legjobb forgatókönyv díját sem ez a film kapta, hanem egy európai alkotás, az Egy zuhanás anatómiája, ez pedig mindenképpen meglepetés. A Barbie csak a box office díjjal gazdagodott, illetve Billie Eilish és testvérének dala nyert szobrot.

Megjegyezte, a Megfojtott virágok az elvárásokhoz képest alulteljesített, egyedül Lily Gladstone kapott Golden Globe-ot a teljesítményéért. A filmszekcióban egyedül Yorgos Lanthinos filmje, a részben Magyarországon forgatott Szegény párák tudott még maradandót alkotni a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában, ami szintén meglepő fordulat – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a Golden Globe esetén hozzá vagyunk szokva, hogy két külön kategória van a televíziós és nagyjátékfilmes szekcióban is.

A fimszakértő leszögezte, nem gondolja úgy, hogy az Oppenheimer ennyivel jobb lett volna. Hozzáfűzte, tény, hogy internacionális üzenet szempontjából talán ez a film mozgatta meg leginkább a közvéleményt, ami látszik is a bevételi listákon, ahhoz képest, hogy háborús filmként van elkönyvelve és egy, az 1960-as években elhunyt tudós ellen indított boszorkányüldözés a fő téma. Dudás Viktor szerint meglepő, hogy egy ilyen film tudott nagy bevételeket hozni és ennyire tematizálni tudta ezt a rendezvényt is. Hozzátette, ebben nyilván az is benne van, hogy

a sztrájknak köszönhetően az év második felére beígért és várt filmek többsége nem került a mozikba

– véleménye szerint emiatt kicsit azért szegényesebb volt a felhozatal.

A rendezők közül Christopher Nolant emelte ki Dudás Viktor, úgy véli, jelen pillanatban ő az, aki a legszélesebb közönségréteget tudja megszólítani a filmjeivel, de, mint kifejtette, akik a Batman-filmek vagy az Eredet miatt lettek Nolan-rajongók, nem biztos, hogy például a Tenet után mostani filmje is a kedvencek közé kerül.

A filmszakértő szerint nem lehet azt mondani, hogy a Golden Globe-díj az Oscar-díj előszobája, példaként felidézte, hogy tavaly a Fableman család és A sziget szellemei nyerték a két rangos filmes díjat a Golden Globe-on, ehhez képest az Oscart a Minden, mindenhol, mindenkor című film nyerte.

Arra is kitért, hogy a Hollywood Foreign Press szervezetet kivonták a Golden Globe háta mögül, és a korábbi 80-90 fős tagság helyett most már egy sokkal szélesebb, 300 főnél is nagyobb, 75 országból érkező újságírói bázis szavazott. Ennek kapcsán megjegyezte, ha végignézünk a díjazottakon, azt lehet mondani, hogy szakmailag azért nem rosszak.