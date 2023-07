Világrekord lehet Taylor Swift turnéja - listán a sztárok turnépénzei

A koncertsorozat fellépésein negyven dalból álló műsort mutat be az énekesnő, amelyben látványos kosztümökben énekel és a színpadkép, valamint a koreográfia is kivételes - írja a CNBC.

A bevételekbe a jegyek mellett az ajándéktárgyak eladásából származó profitot és a szponzorációs pénzeket is belekalkulálták.

A bevételek pontos összege nem ismert Swift turnéja kapcsán, de tavaly decemberben a Billboard úgy becsülte, hogy Swift turnéja 590 millió dolláros bevételt hoz majd 52 turnéidőpont alapján.

A koncertsorozat március 17-én kezdődött, a közelmúltban azonban újabb latin-amerikai, ázsiai, ausztráliai és európai turnéállomásokkal bővült: 2024-ben is tart és legalább 106 koncertből áll.

Ez arra utal, hogy több mint 1 milliárd dolláros bruttó összbevétel valószínűsíthető. A koncertadatokat nyomon követő Pollstar szerint a hozzáadott dátumokkal együtt összesen 1,4 milliárd dollár bruttó bevételt ér el a turné.

Az első jegyértékesítési napon több mint 2,4 millió belépő talált gazdára, ami a Ticketmaster szerint a legtöbb, amit egy előadó egyetlen nap alatt eladott.

A jegyek 50 dollártól 899 dollárig (17 ezer forinttól 310 ezer forintig) terjednek a VIP-belépők esetében. A viszonteladói piacon azonban a jegyek sokkal drágábbak, itt a legolcsóbb helyek is 1000 dollárért (340 ezer forint) kelnek el.

A QuestionPro piackutató cég nemrégiben készült felmérése szerint a koncertlátogatók az egyéb kiadásokat, például a ruházkodást, a szállodai elhelyezést és az utazást is beleértve átlagosan 1300 dollárt költenek a turnén való részvételre. A felmérés eredményei alapján a Taylor Swift turnéjára fordított összkiadás 2023-ban várhatóan 5 milliárd dollár körül lesz.

A tíz legjövedelmezőbb turné - eddig

Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-től napjainkig): 853 millió dollár

Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19): 776 millió dollár

U2 - U2 360° Tour (2009-11): 736 millió dollár

Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19): 584 millió dollár

The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07): 558 millió dollár

The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021.): 547 millió dollár

Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17): 524 millió dollár

Roger Waters - The Wall Live (2010-13): 459 millió dollár

AC/DC - Black Ice World Tour (2008-10): 442 millió dollár

Harry Styles - Love on Tour (2021-től napjainkig): 418 millió dollár