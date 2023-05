Máté Gábor búcsúzik: „Máthé Erzsi mindig lehengerlő energiával játszott”

Három évtizeden át játszott a Nemzeti Színházban, és a Katona József Színház alapító tagja volt, de több filmben és tévéjátékban is láthatta a közönség. Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója beszélt a színművész sikerekben gazdag pályájáról.

A rendező elmesélte, hogy gyerekkora óta sok előadásban látta Máthé Erzsit, lenyűgözte a kiváló jellemábrázolásával és hatalmas technikai tudásával. Első gyakorlati évét főiskolásként a Nemzeti Színházban töltötte, és épp vele volt az első igazi színházi próbája a Major Tamás által rendezett Téli Regében egy felújítópróbán.

„Attól, hogy a vezetéknevem és az ő vezetékneve azonos volt leszámítva azt a kis h betűt, ami az övében volt, az enyémben meg nincs, külön figyeltem rá” – mondta Máté Gábor.

Ezután akkor találkozott vele legközelebb munkatársként, amikor 1987-ben a Katona József Színházba szerződött.

„Akkor mint rapszodikus művésznőt ismertem meg, hiszen

nagyon jellemző volt rá, hogy teljesen kiszolgáltatta magát saját hangulatának, ezáltal mindenki más ki volt szolgáltatva neki”

– mesélte.

Kitüntetésnek érezte, hogy rendezhette, de idősebb színész esetén korlátozottak a szereplehetőségek, és igazán nagy szerepet csak egyszer tudott ráosztani, Parti Nagy Lajos Mauzóleumában Klumpet Ferencné figuráját – „egészen csodálatos alakítást nyújtott”. Több előadásában kisebb szerepeket hatalmas színészi alázattal és nagy odaadással alakított.

„Kitüntetett a bizalmával és azzal is megtisztelt, hogy elfogadta azokat az instrukciókat, amiket én adtam neki, mert ő egy igazi nagyvad volt, szoktuk így mondani, nem tiszteletlenség ez” – idézte fel Máté Gábor.

Amikor közelgett az idő, hogy már nem tudott színpadra lépni, teljes figyelmével a fiatalok felé fordult, "ez külön megrendítő és megható volt”. Minden évben Máthé Erzsi-díjat adtak az ő pénzéből a társulat szavazata alapján az abban az évben a legjobb teljesítményt nyújtó színésznek a társulatban. „A döntésbe ő nem szólt bele, nagyvonalú volt.”

2012-ben hagyta abba a színészi pályáját, nem akarta, hogy a közönség a fájdalmával szembesüljön, úgy gondolta, hogy ezzel a díjjal is nyomot hagy maga után – mondta Máté Gábor az elhunyt színésznőről.

„Elképesztő humora volt!” – elevenítette fel.

Váratlan, éles, nagy élet- és önismerettel, a kollégáit is élesen látta,

a színpadon is jól tudta használni a humorát. Máthé Erzsi mindig lehengerlő energiával játszott, ebben a humora is szerepe is segítette. Máté Gábor szerint a közönség imádta ezt a képességét, és ezt tévékabarékban, visszatérő figuráival is kamatoztatta.

